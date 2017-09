Doble proceso legal. El caso Jimmy Ruiz, que demanda al gobierno municipal pagar 21 millones de pesos al exfutbolista Jaime Ruiz Dorado, no es el único problema legal que enfrenta la actual administración municipal que le fue heredado por su antecesores, pues ayer salió a la luz otro conflicto legal que emprendió hace cuatro años un grupo de extrabajadores municipales que fueron despedidos luego de haber demandado al Ayuntamiento por incumplir en el pago de las cuotas del IMSS. Los exempleados han tramitado amparos y acudido al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta última instancia —de acuerdo con los manifestantes— falló a favor de ellos y ha ordenado a la autoridad municipal su reinstalación, pero como han caído en desacato, decidieron manifestarse en el Palacio Municipal para exigir por sus derechos. Mientras esto ocurría en la ciudad capital del estado, el alcalde Jesús Valdés Palazuelos se encontraba en la Ciudad de México, pero a su regreso tendrá otro dolor de cabeza que enfrentar, hasta que su equipo jurídico lo resuelva y acate el mandato de la Corte.

A la espera. Los productores sinaloenses están cansados de tantas promesas que las autoridades federales simplemente no les cumplen, pero que funcionan para desactivar las movilizaciones. En su mensaje por su Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado una serie de logros que no ha caído nada bien en parte de la sociedad, como el sector campesino, porque asegura que durante este sexenio le ha ido muy mal al campo. Por un lado, los precios de los granos han caído, los presupuestos para apoyos y programas para el sector primario han tenido una reducción significativa, y ese panorama que pinta el presidente para los agricultores simplemente no existe. Además, anunciaron nuevas movilizaciones, y en esta ocasión amenazan con tomar el aeropuerto de Culiacán.

No se descarta. El exprocurador de Justicia del Estado y exaspirante a fiscal general Óscar Fidel González Mendívil reapareció en un evento público al acudir ayer a la Facultad de Derecho de la UAS, donde disertó una conferencia sobre la responsabilidad y los retos del primer respondiente en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral. El exfiscal fue entrevistado sobre la posibilidad de ocupar la Vicefiscalía Anticorrupción o la Electoral, pero negó que haya tenido algún diálogo con el fiscal general Juan José Ríos Estavillo, además de que tampoco tiene intenciones de ocupar alguno de los dos cargos que aún están vacantes y que serán designados directamente por el propio Ríos Estavillo. González Mendívil dejó en claro que se dedicará a la atención de su despacho, pero tampoco descartó por completo alejarse de la función pública.

Diálogos y apoyos. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el panista Roberto Cruz Castro, presentó ayer su primer informe de actividades legislativas, que denominó “Diálogo Ciudadano con Roberto Güero Cruz”, al que acudieron algunos panistas, el grupo de textileros, madres de familia y alumnos que lo han acompañado en el proceso legal por los uniformes y útiles escolares, así como sus familiares. Al entrar al salón Constituyentes del recinto parlamentario regalaron a casi todos los asistentes una playera con la leyenda por enfrente “quiero mis dos uniformes y útiles escolares”, con el dibujo de dos niños enojados; y por detrás el nombre del legislador. Además, regalaron unas tarjetas para que las cambiaran por un paquete de útiles escolares, que fueron entregados al final del evento, y que estaban mejor surtidos que los que se entregaron con el programa del gobierno estatal. Entre los invitados estuvieron Loar López, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN; Ignacio Niebla, dirigente municipal del partido; Domingo Félix, expanista y exregidor; y su hermana Yenifer Cruz, exregidora y aspirante a la presidencia del PAN en Culiacán.