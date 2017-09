Va de nuevo. Los productores sinaloenses no salen de una cuando entran a otra batalla por obtener mayores recursos públicos para sus actividades productivas. Todavía no les pagan los apoyos que tiene pendientes por cubrir el gobierno federal, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en manos de José Antonio Meade Kuribreña, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico, que contiene el Presupuesto de Egresos 2018, el cual contempla un recorte al campo por mil 500 millones de pesos, y en total para Sagarpa por casi 10 mil millones de pesos, incluido el sector ganadero, pesquero, acuícola y desarrollo rural. En caso de que los diputados federales lo aprueben como lo propone el Ejecutivo de la nación, será un difícil año para los productores sinaloenses, más que los últimos cinco, lo que sería el cierre de administración del presidente Enrique Peña Nieto. Los agricultores ya se preparan para viajar de nuevo a la Ciudad de México, donde tocarán puertas y buscarán reuniones con los legisladores para lograr reasignaciones para su sector. Esta será la última prueba de fuego de Germán Escobar Manjarrez, que en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados deberá defender el presupuesto para el campo; de lo contrario, no tendrá argumentos para volver a pedir el voto si el próximo año logra una candidatura a algún cargo de elección popular. Como los últimos años, los productores ya no aspiran a un aumento presupuestal, sino a que no les bajen lo que ya les dieron.

Disputa por Navolato. La falta de cuadros de su entera confianza y rentables, así como la obsesión por mantener el control político en el municipio cañero, tienen preocupado a Evelio Plata Inzunza, diputado federal del PRI, por encontrar al suplente de Rigoberto Valenzuela Medina, a quien prácticamente no dejará que se reelija; y como tampoco quiere dejar que llegue a la Presidencia Municipal el legislador local Víctor Godoy Angulo, Plata Inzunza ya comenzó a correr la información por Navolato que buscará de nuevo la alcaldía, aunque haya priistas que tienen años trabajando para ser tomados en cuenta. Según nos informó una fuente, Godoy Angulo iría por la diputación federal por el Distrito 1, conformada por Navolato, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato y Sinaloa. Con las dos candidaturas más importantes acaparadas, hay varios aspirantes a las dos diputaciones locales que la quieren; y en el caso de los regidores navolatenses, ansían en la reelección, pero no todos podrán hacerla, porque con la reforma electoral se redujo el número de ediles en los cabildos del estado para la elección 2018. En política, y más en estos tiempos, nada está definido.

Sin definición. Aun sin decidir con qué partidos irán en alianza para los procesos electorales del próximo año, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)hizo cambio en su dirigencia estatal en Sinaloa, donde José Gerardo Ríos sustituye a Eduardo Ruiz Chimal, lo cual se formalizó ayer en la asamblea del partido. La decisión de las alianzas la tomarán en la Ciudad de México, donde todavía analizan la situación política del país, ya sea para unirse al PRI, con quien ha hecho la mayoría de las coaliciones, tanto federales como locales; o sumarse al Frente Común Opositor, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Todo dependerá de la elección del candidato en Chiapas, estado gobernado por el Verde Ecologista con Manuel Velasco, quien ganó en alianza con el PRI y Nueva Alianza, y que desean mantener el control político de esa entidad; pero también de la negociación en este estado y de la designación del candidato presidencial del tricolor dependerá la definición y la coalición nacional y en Sinaloa. Aún hay tiempo.