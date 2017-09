Nueva alerta. La nueva amenaza que se desarrolló en el océano Pacífico por la formación de un fenómeno hidrometeorológico puso otra vez en alerta a todas las autoridades en el estado para monitorear el trayecto de Norma y mantener informada a la población por el riesgo que pudiera representar para los sinaloenses. Tanto el director de Conagua en Sinaloa, José Antonio Quintero Contreras, como el titular de Protección Civil del Estado, Francisco Vega Meza, se declararon en permanente monitoreo de la evolución de tormenta tropical, que en el transcurso del día de hoy se convertirá en huracán categoría 1, y que se supone llegaría a Baja California Sur este fin de semana. Sin embargo, ya que no se puede confiar en los pronósticos. Se va a monitorear como si la trayectoria pronosticada fuera para Sinaloa. La coordinación de estas dependencias será clave para mantener bien informada a la población y evitar una tragedia.

Proceso electoral. El Congreso del Estado dio la voz de arranque para el proceso electoral 2017-2018, que será concurrente con los comicios federales, y por primera ocasión los sinaloenses recibirán cinco boletas para que elijan diferentes cargos de elección popular, desde presidente de la República, senadores y diputados federales y locales, hasta planillas de alcaldes (acompañados por síndicos procuradores y regidores). El proceso federal inició formalmente hace una semana, y hoy se pone en marcha el local, y aunque será una elección histórica porque será la primera donde se puedan dar casos de reelección, eso será decisión de los partidos políticos, que en la mayoría de los casos no permitirán que sus militantes repitan en sus cargos, sino más bien darán oportunidad a otros personajes para que disfruten las mieles de vivir dentro de presupuesto público.

Despedida. Llegó el día en el que Rubén Rocha Moya abandonará el barco que es capitaneado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, por lo que se convertirá en el primer funcionario de primer nivel en renunciar a la administración estatal, a menos de nueve meses de haber iniciado. El aún coordinador de asesores del gobierno estatal a partir de mañana comenzará a trabajar de tiempo completo en el proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por lo que lo veremos más activo, pero todavía no define si se afiliará o no a Morena o si buscará una candidatura a algún cargo de elección. Del reemplazo de Rocha Moya todavía no se sabe nada, lo mantienen muy bien guardado, pero la lista ha crecido, y hay al menos siete nombres que han sido mencionados. Se prevé que hoy Ordaz Coppel revele el nombre.

Vaya revés. El alcalde de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, no las ha tenido todas consigo, y ni sus mismos funcionarios le ayudan para salir bien librado de los problemas que se le presentan. Tal es el caso del conflicto con la constructora Diksa, a la que se le ha negado el permiso para la construcción de un fraccionamiento en Aguaruto, con la justificación de que el Instituto Municipal de Planeación (Implan) le ha recomendado evitar el desarrollo urbano para esa zona. Pero ¡oh, sorpresa!, el mismo directo del Implan, Juan Rojo Carrascal, afirmó que el proyecto de desarrollo de vivienda cuenta con todos los requisitos y es viable que se edifique como planea la constructora. Esto deja muy mal parado al presidente municipal y a sus funcionarios, que le niegan la oportunidad a una empresa de generar vivienda, cuyo rezago es grande en la capital del estado. ¿Qué otro pretexto va a poner Jesús Valdés para seguir negando el permiso de construcción?

Dinero, al baño. Los baños del Palacio de Gobierno, que casi siempre carecen de papel higiénico o para secarse las manos y que tienen un mal olor, están siendo remodelados, y cada uno de ellos costará 700 mil pesos, ya que les cambiarán escusados, lavamanos, azulejos y puertas, pero hasta el momento solo tienen recursos para cinco de ellos, y los cinco restantes deberán esperar algunos meses. Desde que se construyó la Unidad Administrativa, los baños no habían tenido ninguna remodelación, y la verdad ya urgía.