Subastas. Por el momento, el Gobierno del Estado únicamente tiene contemplado subastar la casa de gobierno, aunque no se descarta que otros bienes también sean vendidos, como el avión, que se encuentra resguardado en el hangar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán. El secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, fue claro al afirmar que por el momento no tienen planes de vender la aeronave, que ha presentado algunas fallas mecánicas, sobre todo durante el sexenio de Mario López Valdez, quien se llevó un par de sustos en el aire.

Celebran un año más. Los panistas sinaloenses que intentan salir de la grave crisis en la que se encuentran sumidos, y que al parecer han logrado la unidad que necesitan para hacerlo, celebraron los 78 años del aniversario de la fundación del partido. El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Sebastián Zamudio Guzmán, fue el encargado de encabezar el sencillo festejo, en el que participó un reducido grupo de militantes. Como parte de la celebración, «la casa de los panistas», que se encuentra en la esquina del Paseo Niños Héroes y Domingo Rubí, se iluminó de azul, que cubrió las paredes blancas de las instalaciones. En las próximas dos semanas, el instituto político tendrá nuevo Consejo Estatal y dirigentes en los 18 comités municipales, que en su gran mayoría se lograron candidaturas de unidad, por lo que no habrá contienda. En Culiacán habrá proceso electivo, donde compite Yenifer Cruz, Ivanovich Gastélum y Adolfo Beltrán.

Elota, sin disputa. El municipio de Elota es de las pocas localidades donde prácticamente el PRI no tiene oposición y los priistas trabajan en equipo y sin conflictos internos, aunque en el pasado proceso electoral el Partido Sinaloense mostró un crecimiento importante con el número de votos alcanzados. El presidente municipal Ángel Geovani Escobar Manjarrez no tiene mucha oposición para buscar la reelección, aunque no es de los alcaldes preferidos por Quirino Ordaz Coppel y tienen que tomar en cuenta la opinión del senador Daniel Amador Gaxiola. Dentro del PRI, la otra figura que pudiera competir por la alcaldía es la diputada local María Eugenia Medina Miyasaki, quien ha desarrollado un intenso recorrido por su municipio, Cosalá, San Ignacio y el sur de Culiacán; y por su juventud y trabajo tiene posibilidades de convertirse en candidata a alcalde de Elota, pero también aspira a una diputación federal.

Va de nuevo. Pasó el 15 de septiembre, y los productores sinaloenses se quedaron esperando los depósitos de los apoyos que tienen pendientes del gobierno federal. La buena noticia es que el recurso ya está en poder del Gobierno del Estado, que es cuestión de que empiece el procedimiento de pago, por lo que los maiceros deberán acudir a las oficinas de Sagarpa a comenzar a llenar los formatos. Cumplido ese último trámite burocrático, el dinero comenzará a caer en las cuentas bancarias de los agricultores. Han sido muchas promesas, pero parece que ahora sí ya es la última.

Reto #SinAuto. Organizaciones de la sociedad civil y el gobierno municipal de Culiacán lanzaron un reto a la población para que el próximo viernes se usen automóviles lo menos posible, de preferencia que se trasladen en transporte público urbano, en bicicleta o ya de plano pidan raite. Esa misma invitación se hizo a los funcionarios públicos, incluso nos confirmaron que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, no utilizará su camioneta para movilizarse por la ciudad, aunque no precisaron el medio de transporte que utilizará. Esta actividad es en todo el mundo, ya que el viernes se realizará la celebración de Un Día sin Auto. Además, se convocó a los ciclistas y a la ciudadanía en general a participar en la rodada que saldrá a las 19:15 horas del Jardín Botánico de Culiacán y culminará en la calle José María Morelos y Pavón.