Nada que festejar. Por segunda ocasión en la última década, los festejos del aniversario de la fundación de Culiacán han sido suspendidos a consecuencia de una contingencia. La primera vez fue en el año 2006, cuando el huracán Lane causó grandes daños a la capital del estado, particularmente en la zona rural de Eldorado y Costa Rica. En ese año, Aarón Irízar López, en su calidad de alcalde, tomó esa decisión para dedicar tiempo y recursos en la reparación de los daños. Ahora tocó el turno a Jesús Valdés Palazuelos, que su primer festejo de aniversario lo tuvo que cancelar por la tragedia ocasionada por el sismo, y que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha decretado tres días de luto nacional. Es una buena decisión porque todos los esfuerzos de las autoridades municipales deben concentrarse en juntar la mayor cantidad de víveres para enviar a los damnificados. En estos momentos el país no está para festejos, y eso lo entendió muy bien Jesús Valdés y su equipo.

Estallan jubilados. Los jubilados y los trabajadores en activo que están a punto de jubilarse y que laboran en el Centro de Ciencias de Sinaloa estallaron contra el director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), Francisco Javier Pinedo de Anda, a quien acusan de haberse ensañado con ellos, al extremo de no autorizar las pensiones de una veintena de empleados que ya cumplieron todos los requisitos para retirarse, pero ha buscado una serie de pretextos para no celebrar sesiones del Consejo de Administración, que es el órgano donde se ventilan los asuntos concernientes a pensiones y al estado financiero de IPES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, el funcionario debería conminar al menos cuatro sesiones al año, pero según nos dicen los trabajadores afectados, en lo que va del año Pinedo de Anda no ha hecho ninguna reunión, lo que ha provocado la desesperación y la molestia de los sindicalizados, que ya quieren jubilarse y comenzar a recibir su pensión.

También en Cobaes. La protesta en el IPES no fue la única ayer porque los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes), docentes y administrativos, pararon labores por el incumplimiento del aumento salarial, lo que dejó sin clases a treinta mil estudiantes de 79 planteles educativos en la entidad. Esta es la primera protesta que enfrenta Sergio Mario Arredondo, y seguramente no será la única. Y aunque este conflicto le fue heredado, tiene la obligación de resolverlo para que no trastoque la vida académica de los alumnos. El monto del adeudo es por 35 millones de pesos a un total de 1650 maestros del Cobaes.

Democracia. Culiacán fue de los pocos municipios donde no se logró una candidatura de unidad para renovar el Comité Municipal del Partido Acción Nacional, pero para el dirigente del PAN en la capital del estado esto no significa que es una señal de desunión o conflicto, sino de democracia, pero por si acaso hizo un llamado a los tres aspirantes: Yenifer Cruz, Ivanovich Gastélum y Adolfo Rojo, así como a sus grupos de apoyo, para que lleven a cabo campañas con tranquilidad y de civilidad, hasta que los panistas, en asamblea municipal, elijan a quien será su próximo presidente.

Primera queja. A menos de una semana de haber iniciado el proceso electoral en Sinaloa, el Partido Acción Nacional presentó la primera queja por actos anticipados de precampaña contra cuatro alcaldes: Fernando Pucheta, de Mazatlán; Jesús Valdés, de Culiacán; Carlo Mario Ortiz, de Salvador Alvarado; y Nubia Ramos, de El Fuerte; así como contra las diputadas locales Irma Tirado, Elsy López y Maribel Chollet, por haber utilizado un concierto de la banda El Recodo, el pasado domingo en el puerto mazatleco, como pasarela política para mostrarse ante los miles de asistentes. Seguramente habrá muchas más.