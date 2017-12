En la mira. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Víctor Antonio Corrales Burgueño, ha sido el blanco de las críticas en los últimos días, y pasará a la historia, pero no por su trabajo legislativo, sino por la seña obscena que hizo durante la sesión ordinaria del pasado jueves 23 de noviembre, que fue trasladada a una sesión pública. Desde el martes han circulado dos videos donde se observa claramente cómo enseña el dedo medio de su mano derecha, pero no se aprecia a quién hace la ofensa. Sin embargo, los maestros del movimiento Somos más que 53 se sintieron ofendidos, y además de exigirle una disculpa pública, solicitaron por escrito su destitución como presidente de la Mesa Directiva por su actitud ofensiva hacia los asistentes al Congreso estatal.

Toda la carrera política, académica y profesional de Víctor Corrales se ha visto empañada por este incidente, y lejos de disculparse, trató de justificarse de una manera poco creíble, y nadie más, ni sus compañeros de bancada, han salido a defenderlo del linchamiento público del que ha sido víctima desde el martes.

Se acaba el tiempo. Inicia el último mes del año, y el tiempo para concretar las alianzas político-electorales para los comicios del 2018 se agota. Prácticamente quedan dos semanas para decidir si se concreta la alianza PRI-PAS, porque a mediados de este mes se abre el proceso de registro de los aspirantes a precandidatos a senadores y diputados federales, y la lista de priistas con aspiraciones a la Cámara alta del Congreso de la Unión se ha reducido, y prácticamente se mencionan ocho, cuatro hombres y cuatro mujeres, con reales posibilidades, de los cuales solo dos serán elegidos para conformar la fórmula.

En el caso del Partido Sinaloense, continúa con pláticas con el Frente Ciudadano por México, conformado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; y con Morena, y es este último instituto político, con quien tiene más posibilidades, pero todavía no se canta el último out, y cualquiera de las tres opciones (PRI, Frente y Morena) se pueden concretar, incluso también podría competir sin alianza, lo que significaría que Héctor Melesio Cuen Ojeda no competirá en la elección federal y se volvería a quedar con las ganas de convertirse en senador.

Priistas con Meade. La estructura del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional viajó a la Ciudad de México para participar en un encuentro con el aspirante a precandidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, que el próximo domingo acudirá a registrarse ante la Comisión de Procesos Internos del PRI.

La comitiva sinaloense fue encabezada por el dirigente del tricolor en Sinaloa, Carlos Gandarilla García, quien hizo una intervención para expresar el respaldo total y absoluto del priismo sinaloense al virtual candidato presidencial, con quien —dijo— comparten los mismos anhelos para tener un México mejor. El encuentro de Meade Kuribreña fue con los Comités Directivos Estatales del PRI de todo el país, en un primer acercamiento con la estructura y las organizaciones de su partido, previo al registro como precandidato. Hasta ahora, el PRI se ha visto unido, sin voces en contra por la postulación.