La primera fórmula. Como se lo adelantamos en esta columna hace más de tres meses y ayer fue confirmado de manera oficial, Rubén Rocha Moya será el candidato de Morena al Senado de la República, e irá en fórmula con la regidora y experredista Imelda Castro Castro. El partido que encabeza a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador es el primero en destapar sus cartas en Sinaloa para la contienda por los escaños a la Cámara alta del Congreso de la Unión, quienes ya comenzarán su precampaña por todo el estado para tratar de ganar adeptos y consolidar su estructura de cara a las campañas. Se espera que esta misma semana se conozcan las dos figuras de la coalición Por México al Frente; y la del Partido Revolucionario Institucional, que también se tenía prevista para esta semana, sería destapada hasta los primeros días del año.

Alianza local. La conformación de la alianza Por México al Frente, integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, podría sufrir alguna modificación para la elección local, ya que los Comités Estatales de los tres institutos políticos sostienen sus negociaciones de manera paralela, pero con la supervisión y autorización de sus Comités Nacionales, que este fin de semana cambiaron de presidentes: por el PAN se quedó al frente Damián Zepeda; y por el PRD, Manuel Granados; ya que Ricardo Anaya va por la Presidencia de la República; y Alejandra Barrales por la Ciudad de México. A pesar de ser elecciones concurrentes, las coaliciones son por separadas, y podría haber una separación o inclusión de alguna otra fuerza política, que se conocerá este mismo año. A nivel federal, el jueves vence el plazo para registrar las alianzas ante el Instituto Nacional Electoral; y PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista están a punto de cerrar el acuerdo de la coalición.

Buscan al PRI. Para los comisiones locales, el Partido Nueva Alianza está muy cerca de concretar la coalición con el Revolucionario Institucional para competir por las presidencias municipales y las diputaciones locales. Su líder estatal, Jaime Valdez, reconoció que tuvieron diálogos con otros partidos, pero no hubo química, por lo que esperan volver a competir en equipo con el PRI, que ha sido su aliado a nivel locales desde su creación, generando buenos resultados para ambos, aunque en el 2010 perdieron los comicios por la gubernatura, la mitad de las alcaldías y diputaciones; pero posteriormente han sido exitosas.

Vaya autonomía. El desprecio que le hizo el fiscal general del estado Juan José Ríos Estavillo al Congreso del Estado fue escandaloso, pero a la mayoría de los legisladores parece no importarles, porque el funcionario encontró la justificación legal para evitarse la molestia de acudir al Palacio Legislativo para dar detalles de un caso que hasta el momento han mantenido en la impunidad y con muy poca información que dar a conocer a los familiares de Javier Valdez y a la sociedad. En esa misma sintonía de tranquilidad se encuentra el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien apoya la decisión que tomó Ríos Estavillo porque dice una y otra vez que la Fiscalía es autónoma, y si decidió no acudir al Congreso del Estado, es porque así está permitido por la ley. Aunque él y su gobierno están a favor de la apertura, pero no así la Fiscalía y su titular. Estas demostraciones confirman la fortaleza que tiene Juan José Ríos Estavillo, quien a pesar de no dar mayores resultados la procuración de justicia, se siente intocable; pero el mandatario estatal no quiso entrar en polémica.

Fluyen pagos. Desde el jueves comenzaron a fluir los pagos de aguinaldos a los trabajadores en el Gobierno del Estado. Primero fueron los sindicalizados; después los de confianza. Sin embargo, hay personal que está bajo esquemas, en donde temen que no les toque la prestación de fin de año. Uno de estos casos en el Hospital Pediátrico, donde suplentes de enfermería, intendentes y administrativos fueron informados por los directivos que no recibirán aguinaldo; lo mismo sucede con empleados de atención al contribuyente, que están contratados por un convenio con Hacienda. Se esperan protestas de estos dos grupos de trabajadores para hoy.