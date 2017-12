Nueva comparecencia. A la mayoría de los diputados locales no les molestó que Juan José Ríos Estavillo, fiscal general del estado, los haya desairado y no haya acudido al Congreso del Estado para comparecer sobre el caso de Javier Valdez. Tan es así que los legisladores no le guardan rencor, incluso lo comprenden y han decidido darle más días para que se prepare y documente de manera completa la investigación, para una nueva comparecencia, que sería en el mes de enero, pero aún sin día definido. El presidente de la Mesa Directiva, Víctor Antonio Corrales Burgueño, dejó en claro que aunque quieren conocer el avance que lleva la indagatoria de este caso, en ningún momento ninguno de los legisladores ha sido promotor de conocer los pormenores de dicha investigación, ni datos que esté prohibido por la ley revelar. Tibia ha sido la reacción del Poder Legislativo ante el desaire que le hizo el fiscal, que se escuda en la autonomía de su dependencia para evitar comparecer personalmente ante los legisladores, que fueron quienes lo eligieron hace casi nueve meses.

Molestia panista. Los militantes del Partido Acción Nacional todavía no digieren haber perdido tres posiciones en Sinaloa para los comicios federales porque además de la primera candidatura de la fórmula al Senado de la República, también cedieron el Distrito 5, una demarcación con muchos votos panistas, pero que en esta ocasión será designado por Movimiento Ciudadano, que de acuerdo con varias fuentes consultadas, también sería cedida al Partido Sinaloense, particularmente a Víctor Antonio Corrales Burgueño, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; el otro sería el Distrito 3, conformado por Navolato, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato y Mocorito, que será para el PRD. Y aunque la molestia es mucha, todavía tienen la esperanza de evitar que los pasistas compitan con los colores de la coalición Por México al Frente.

Hacer mutis. Quien de plano mejor se ha quedado en silencio es el diputado local de Acción Nacional Roberto Cruz Castro, quien encabeza todas las causas que se le atraviesen. Cruz Castro estaba perfilado para encabezar la fórmula al Senado por el Frente, por lo posicionado que se encuentra entre los sinaloense y por su cercanía con Ricardo Anaya; pero ahora el escenario ha cambiado, y por más preguntas que le hagan los reporteros sobre el convenio de la coalición Por México al Frente y el proceso electoral, ha manifestado “voy a evitar hacer cualquier tipo de declaración que tenga que ver con lo electoral o con lo político, cuando es el único legislador que siempre declara y no se tiene ante nada, pero ahora asume una postura diferente, hasta que hable personalmente con Ricardo Anaya.

Rebeldía. Y mientras que en Acción Nacional están muy molestos por esta inminente imposición de candidaturas, en Morena las cosas tampoco están de buen ánimo, ya que la postulación de Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro como fórmula al Senado de la República no tiene contento a todos, como es el caso del abogado Ricardo Arnulfo Mendoza, excandidato a presidente municipal de Culiacán en el pasado proceso electoral, quien acudió a la sede nacional del partido a solicitar su registro como candidato a senador, cuando la dirigencia estatal de Morena ya presentó públicamente a la fórmula Rocha-Castro. Falló la operación política al interior de Morena, al no poder controlar los ánimos ante la falta de procesos democráticos para la selección de los candidatos. Y eso es aquí y en todos los partidos políticos.

Inicia operativo. Sin un acto oficial, y sin dar mayores detalles, fue puesto en marcha el operativo de seguridad Guadalupe-Reyes, cuyo fin es salvaguardar a los sinaloenses y sus visitantes durante las fiestas decembrinas, en el mes donde hay mayor movimiento en la ciudad y la economía y la vida nocturna se activa. Ha sido un año bastante complicado por la violencia e inseguridad, por lo que el reto para el cierre de año será mayor.