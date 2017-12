Otro procesado. El exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela se unió a la lista de exfuncionarios estatales que han sido vinculados a proceso penal, acusados de hacer mal uso de los recursos públicos a su cargo. Hace apenas dos meses, Lizárraga Favela renunció a su cargo de subsecretario de Operación y Promoción Turística de la actual administración estatal, luego de ser suspendido por treinta días por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por irregularidades administrativas cometidas durante su gestión. Se pensó en ese momento que le había salido muy barato, pero una vez fuera de la estructura del Ejecutivo estatal inició el proceso penal que le inició la Fiscalía General del Estado, y que tras analizar las evidencias presentadas de ambas partes, el juez encontró elementos para vincular a proceso a Rafael Lizárraga.

Alianzas. Mientras que Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social firmaron su acuerdo de coalición para la elección federal; el Partido Revolucionario Institucional está a punto de cerrar sus negociaciones con Nueva Alianza y con el Partido Verde Ecologista de México, aunque con este último ya acordaron ir juntos en la contienda presidencial con José Antonio Meade; pero no han definido el reparto de las candidaturas a senadores y diputados federales en los estados. En el caso de Sinaloa, prácticamente es un hecho que una de las dos posiciones en la fórmula al Senado será para el PVEM, quien definirá al candidato, que podría ser militantes de su partido, externo o priista, como ocurrió el año pasado, que postuló a Aarón Rivas y Tomás Amador en los distritos 13 y 15, respectivamente; pero de acuerdo con el legislador local del PVEM, Misael Sánchez Sánchez, quien es presidente de la Comisión de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, en la contienda por senadurías y diputaciones podrían competir solos, pero las negociaciones continúan. La alianza PRI-Verde-Panal sería la última en concretarse, con lo que quedarían todos conformados en tres bloques políticos, sumados al PAN-PRD-MC y Morena-PT-PES; más los independientes que logren las firmas de apoyo para participar en la contienda electoral del próximo año. Hoy vence el plazo para que los institutos políticos registren sus convenios de coalición ante el Instituto Nacional Electoral.

Siguiente round. Los maestros activos y jubilados, agrupados en el movimiento Somos más que 53, no se quedarán con los brazos cruzados en espera de que el Gobierno del Estado les pague los adeudos que tiene con ellos, y continuarán con la presión en el Congreso del Estado, en lo que aparentemente será la última sesión del año, ya que los legisladores y el staff del Poder Legislativo están preparados para iniciar el periodo vacacional decembrino una vez que sacaron todos los pendientes que tenían en materia legislativa. Se espera que esta última sesión del año sea intensa, sobre todo si los manifestantes no ven reflejado el compromiso de pago que hicieron con ellos.

Molestia. Los que están bastante molestos y no tendrán un periodo vacacional muy feliz son los trabajadores de confianza del Congreso del Estado porque, de acuerdo con algunos de los empleados que fueron consultados, por instrucción de la Junta de Coordinación Política, que preside la diputada priista Irma Tirado Sandoval, solo recibirán una quincena de aguinaldo, y no treinta días, como lo han recibido en los últimos años. La molestia de los trabajadores es que este recurso ya está presupuestado desde el año pasado, por lo que se preguntan adónde se irá ese dinero, quién se quedará con él o para qué lo van a emplear. Lo más complicado para ellos es que no pueden manifestarlo públicamente porque corren el riesgo de ser despedidos de inmediato. Así que mientras los diputados locales recibirán unos jugosos aguinaldos, las personas que trabajan para facilitarles su labor legislativa se van a llevar solo migajas.