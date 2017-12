Análisis. Las amplias posibilidades que tiene la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano y PAS de ganar muchas diputaciones federales y locales, y presidencias municipales, tiene de buen entusiasmo a los dirigentes estatales de Acción Nacional, ya que por un lado han resuelto las diferencias de los grupos internos y ahora trabajan para el mismo frente, al menos hasta que se repartan las candidatura por representación proporcional. Actualmente se hace un estudio detallado sobre los diferentes cuadros que existen porque quieren lanzar a los más posicionados y a los que les representan oportunidades reales de triunfo. De acuerdo con la encuesta publicada ayer por EL DEBATE, los panistas más conocidos son Martín Heredia y Alejandro Higuera Osuna, y ambos tienen en sus planes la alcaldía de Mazatlán, aunque el primero se había inclinado a Margarita Zavala en su proyecto independiente. Quien sorprende tan bajo nivel de conocimiento es el diputado local Roberto Cruz Castro, a pesar de la campaña que ha realizado por todo el estado, con diferentes temas, como los uniformes escolares y la eliminación de la tenencia vehicular.

Van tres. De los cinco ciudadanos que manifestaron su intención por conseguir una candidatura independiente para contender por una diputación federal, tres de ellos lograron la meta de firmas de apoyo requeridas, y solo están a la espera de que el Instituto Nacional Electoral valide la información recabada por ellos para otorgar la candidatura por la vía independiente. Los nombres de Mario Rafael González, del Distrito 1; Paúl López de Santa Anna, del 2; y Jesús Humberto Alfaro, del 5, aparecerán en las boletas de los comicios federales; los dos otros pronto tiraron la toalla, incluso dejaron de buscar las firmas desde hace varias semanas, pero no fueron dados de baja por el INE. Para senadores, la fecha límite vence el 21 de enero, y a Manuel Clouthier le faltan menos de 7 mil firmas, por lo que no tendrá problemas para alcanzar la candidatura.

Reclamos. La Fiscalía General del Estado se ha convertido en el blanco de las críticas, no solo por la sociedad y los legisladores, sino por funcionarias estatales, como es el caso de Martha Ofelia Meza Escalante, titular del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Familiar (Cepavif), quien acusó a la dependencia autónoma por la lentitud para investigar los casos de mujeres asesinadas en Sinaloa. Es tan lento el proceso, que no pueden llevar el control de las estadísticas de feminicidios de una manera más precisa, debido a que demoran tanto en elaborar las carpetas de investigación, esclarecer los casos y consignarlos hasta el juez. Hay muchos casos que aún no han podido ser tipificados como feminicidios, además de que la información tampoco es proporcionada como el Cepavif lo solicita.

Paro laboral. Hace aproximadamente un año, en diciembre del 2016, policías y personal de Seguridad del estado pararon labores por algunas horas por una posible reforma a su régimen de pensiones y jubilaciones. Por algunas horas, Sinaloa se quedó sin seguridad, incluso el Centro de Mando C4 quedó desatendido. Ahora la situación es similar, pero por un bono de fin de año en compensación por los días festivos laborados y que no les fueron pagados. Los policías estatales se armaron de valor para exigir, por conducto de los medios de comunicación, este pago, que si bien no está estipulado en una ley o un contrato, en otros estados y municipios ya se ha pagado. La amenaza que ayer fue lanzado fue muy grave, porque prácticamente dejarían sin seguridad el último día del año, donde se monta un operativo especial para garantizar el desarrollo del festejo de Año Nuevo, sobre todo para combatir a los “pistolasbravas” que celebran disparando armas de fuego al aire. El gobierno de Quirino Ordaz Coppel tiene once días para apagar esta rebelión en la Policía Estatal.