Cumplen, pero... Con presión y todo, pero el Gobierno del Estado cumplió con sus trabajadores para el pago del aguinaldo, aunque quedaron algunos pendientes, como los empleados de confianza del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, que serían pagados en los próximos días, pero sin fecha, aunque existe el antecedente de que la anterior se la pagaron en enero de este año. La protesta que se había programado para ayer por personal de Cobaes fue desactivada, tras llegar a un acuerdo entre ellos y autoridades estatales, con el compromiso de pago a los sindicalizados. Además, existe molestia en el Hospital Pediátrico, donde los trabajadores suplentes denunciaron que no les pagarán la segunda quincena de diciembre, donde hay dos días festivos, pero el director administrativo Jorge Miller negó esa versión de los empleados y garantizó que tienen los recursos para cubrir todos los compromisos laborales con trabajadores de contrato y suplentes. En donde también están molestos, pero se trata del gobierno federal, es en el Issste, donde piden que les otorguen los vales de despensa que tradicionalmente les entregan antes del 20 de diciembre, pero este año no fue así.

Adelantan paro. Los policías estatales cumplieron con su amenaza, pero lo hicieron diez días antes de lo anunciado, y ayer pararon labores, en exigencia del pago de un bono de fin de sexenio, que, de acuerdo con los uniformados, ya se ha pagado en otros municipios y estados. Los agentes inconformes sostuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero no hubo resultados favorables para los policías, ya que no se cuenta con ese recurso, y el gobierno federal tampoco lo ha enviado. Los uniformados habían amenazado con parar labores el 31 de diciembre, pero todavía no definen las acciones a tomar a raíz de la información que les proporcionaron ayer en la SSP. Otra de las demandas de los agentes policiales es que no se les han entregado uniformes nuevos desde hace dos años; además, piden un trato igualitario del gobierno estatal, como, aseguraron, la administración estatal ha apoyado a la Policía Militar y a la Marina Armada de México durante el combate a la delincuencia organizada.

Regularización. A partir del mes de enero, ningún funcionario o servidor público del estado deberá ganar más que el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para lo cual, las secretarías de Administración y Finanzas y de Innovación Gubernamental llevan a cabo un proceso de estandarización de la nómina del Gobierno del Estado, en cumplimiento de la reforma a la Ley de Administración Contable. En la revisión que se ha hecho, se detectó que había algunos servidores públicos con percepciones superiores al mandatario estatal, por lo que deberán ajustarse a las disposiciones legales. Lo que no queda claro es si en esta estandarización entrarán los magistrados, que reciben los salarios más altos. El sueldo base reportado por Quirino Ordaz Coppel es de 75 mil pesos mensuales, que será el tope para todos los servidores públicos del estado de Sinaloa.

Nombres. Luego de más de tres años de permanecer tras el trono durante el periodo de Claudia Morales como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRD, Audómar Ahumada Quintero salió de las sombras y ahora es el dirigente de este instituto político, pero el poder de decisión siempre lo tuvo. Ahora en su nuevo periodo como líder del perredismo sinaloense, se prepara para elegir las pocas candidaturas que le corresponden en el convenio de coalición de Por México al Frente. En Sinaloa, el PRD postulará al candidato a diputado federal por el distrito 3, conformado por Navolato, Mocorito, Badiraguato, Salvador Alvarado, Angostura y Sinaloa; para lo cual se han apuntado cuatro personas, tres de ellas militantes, y Erick Lazcano como externo. Entre los tres perredistas con aspiraciones solo quiso revelar el nombre de Luis Cervantes Castro, y se reservó los otros dos. El método de selección del candidato puede decidirse por dos vías: la designación del Comité Ejecutivo Nacional y la otra por el Comité Directivo Estatal.