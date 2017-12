Cartas a Santa. Como nunca en la historia, Santa Claus recibió cientos de cartas de la clase política sinaloense, que en víspera de Navidad tiene su vela encendida esperando la llamada de que les diga “tú vas”. Empezando con los presidentes municipales, síndicos procuradores, regidores y diputados locales; todos ellos esperan la línea de su partido para buscar la reelección o brincar a otro cargo de elección. A esta larga lista hay que sumarle a los políticos que están en el gabinete estatal, gobierno federal o municipal, que también quieren tener un próspero 2018; sin olvidar a quienes están en la banca, por los cambios de administraciones municipales y estatal. Las convocatorias están en el horno, y una a una serán publicadas; para ese entonces ya se habrán definido las posiciones, que por primera ocasión habrá elecciones concurrentes, y aunque son muchísimos los cargos en juego, son más los que aspiran a ocuparlo.

Muestreo. El evento cívico e histórico más importante que tiene Navolato es la conmemoración de la Batalla de San Pedro, a la que años anteriores asistían los gobernadores, pero con Mario López Valdez y ahora con Quirino Ordaz Coppel no se le da la misma importancia. El mandatario estatal envió en su representación a Sergio Jacobo Gutiérrez, jefe de la oficina del gobernador, para que encabezara el acto cívico en San Pedro, como una estrategia para seguirlo mostrando a los navolatenses, ya que es su carta para una candidatura, ya sea a diputado local o presidente municipal. Las aspiraciones de Jacobo Gutiérrez han sido aceptadas por todos los líderes y militantes priistas en Navolato, pero en mediciones que se han hecho, la figura del funcionario no ha levantado, y corre mucho riesgo de perder ante el abanderado de la coalición PAS-PAN-PRD-Movimiento Ciudadano. Como lo hemos repetido en esta columna, una mala decisión por imposición podría costarle caro al PRI en Navolato.

Sin Navidad. Los que de plano se quedaron esperando sus apoyos son los beneficiados del programa 65 y Más, que han acudido a preguntar para cuándo les darán el recurso, pero nadie les ha sabido decir qué pasó ni qué día recibirán el beneficio. Resulta que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hizo una auditoría por el cierre de año, lo cual ha retrasado este apoyo para los más de 80 mil beneficiarios. De acuerdo con información que fue proporcionada por Sedesol, el recurso será depositado en las cuentas bancarias a más tardar el próximo viernes, que corresponde al bimestre noviembre-diciembre. Hay desespero de los adultos mayores porque contaban con ese recurso para estas fechas, pero pasarán la Navidad sin ese dinero.

Presión por vicefiscal. Pasan las semanas, está a punto de concluir el año, y el fiscal general del Estado, Juan José Ríos Estavillo, no ha designado al vicefiscal Anticorrupción, que es una de las principales demandas de la sociedad para que comience a trabajar en el combate a la corrupción de servidores públicos y se transparente y cuide el erario. En un panel en el que participó en Coparmex, Ríos Estavillo reconoció que ya tienen en análisis varios perfiles, y que en poco tiempo dará a conocer el nombre del elegido, pero no aclaró para cuándo. Todavía falta que el Congreso elija al Comité de Selección, que designará a los integrantes del Consejo Anticorrupción, tema que deberá ser abordado a inicio de año.

Sin programación. Hasta el momento, Sinaloa no está en el radar de los precandidatos, ya que no se tiene programada la visita de ninguno de ellos. Andrés Manuel López Obrador ha visitado en varias ocasiones el estado, pero Morena no sabe cuándo vendrá; Ricardo Anaya ha visitado pocas veces el estado, pero no es el preferido de los panistas sinaloenses; y José Antonio Meade seguramente vendrá ya que se haya hecho todo el reparto de las candidaturas y no haya rebeliones por quienes no hayan sido beneficiados por el dedazo para esta elección.