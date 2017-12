De vacaciones. De la noche a la mañana se dejaron de ver a los policías militares circulando por las calles de Culiacán a bordo de patrullas de la Municipal, en pleno operativo decembrino. De acuerdo con algunos testimonios recabados con agentes municipales, presuntamente los soldados se retiraron de las labores de patrullaje porque se fueron a la Ciudad de México para renovar sus licencias para portar armas de fuego; otros dijeron que fue por vacaciones navideñas y que a partir de la primera semana de enero regresarán para sumarse a los operativos conjuntos contra la delincuencia en la capital sinaloense.

Definiciones. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Sebastián Zamudio Guzmán, y el líder de la bancada en el Congreso del Estado, Carlos Castaños Valenzuela, viajaron a la Ciudad de México para definir los métodos de selección de los candidatos y las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular. Ambos líderes panistas ya hicieron su labor de sondeo por todo el estado para medir los ánimos de los militantes y conocer sus aspiraciones para comenzar a visualizar el panorama que deberán consensuar con todos los aspirantes, para evitar que haya más divisiones y confrontaciones. Un tema que no pueden eludir es el proceso administrativo que iniciaron contra los exalcaldes Carlos Felton y Alejandro Higuera, que fueron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público, lo que los sacaría de la contienda electoral.

Proceso. En el Partido Nueva Alianza preparan las convocatorias para la selección de sus candidatos, que irán en coalición con el PRI y PVEM para los comicios locales. De acuerdo con el dirigente estatal del Panal, el proceso interno de elección iniciará el próximo 31 de diciembre, para en los primeros días del año comenzar con los registros. Todavía falta por definir el reparto de las posiciones entre los tres institutos políticos, con lo que buscan aumentar su representación en los cabildos y mantenerla en el Congreso del Estado, donde tiene dos diputados: Crecenciano Espericueta, por la vía de representación proporcional, y Jesús Ibarra, quien ganó el Distrito 14.

Trabas burocráticas. Pasan los días y crece la desesperación de los productores agrícolas sinaloenses porque el gobierno federal no les paga los apoyos que tiene pendiente con ellos. El líder del Congreso Agrario Permanente, Agustín Espinoza, declaró fuerte contra las autoridades federales, a quienes acusa de este retraso y de incumplir con los compromisos de pagos que hacen con ellos, porque les complican tanto la vida al solicitarle documentos que ellos no tienen, y pierden tiempo en buscarlo en otra instancia. Si bien el gobierno reconoce el adeudo, de nada sirve si no fluyen los recursos para los agricultores.

Quieren servicios. Los habitantes de la colonia Ampliación El Pipila están a la espera de que el alcalde Jesús Valdés voltee hacia ese sector y les heche la mano para mejorar el entorno en el que habitan, empezando por ayudarles en la regularización de sus terrenos.

Quizás por ser el 2018 año electoral y en el que todos los políticos buscan congraciarse con el electorado, pudiera ser que Chuy se eche una vuelta por aquellos rumbos y tome nota de las necesidades.