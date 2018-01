Licencias. No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, y todo indica que será la próxima semana cuando se publiquen las convocatorias para la elección de candidatos en el Partido Revolucionario Institucional y en Acción Nacional. En los pasillos del Congreso del Estado se escuchan muchas voces sobre que el próximo lunes los diputados locales que irán a campaña solicitarán licencia dos o tres legisladores para que sean turnadas para su aprobación en la sesión del martes y estar en condiciones de solicitar su registro como precandidatos en su partido. De acuerdo con varios priistas consultados, es casi un hecho que el lunes saldrá humo blanco del Comité Ejecutivo Nacional y comenzarán a confirmar las candidaturas. Como todo indica que Irma Tirado Sandoval será candidata, el nombre de Margarita Villaescusa suena fuerte para ocupar la presidencia de la Junta de Coordinación Política, por lo que se descarta su reelección y sus aspiraciones para ocupar otro cargo de elección. Entre los panistas que pedirán licencia se escuchan Roberto Cruz Castro, Juan Pablo Yamuni Robles y Carlos Castaños Valenzuela, por lo que habría cambio en la coordinación del grupo parlamentario de Acción Nacional.

Van por la cuarta. Y hablando de panistas, el dirigente estatal del PAN, Sebastián Zamudio Guzmán, buscará en su cuarto intento reunir a la mayoría de los consejeros estatales para instalar la sesión del Consejo Estatal, que está programada para el próximo domingo. El punto central está en la definición del método de selección de los candidatos para poder elaborar y publicar la convocatoria para las designaciones, que serían abiertas a partir de la próxima semana. Zamudio Guzmán tiene dos días completos para “planchar” todos los asuntos que someterá a votación para lograr tener una sesión tranquila, porque el control ya ha demostrado que no lo tiene. En tres ocasiones ha convocado a los consejeros, pero por falta de respuesta ha pospuesto la sesión, pero ya se le acabó el tiempo, y necesita la aprobación del máximo órgano del partido en Sinaloa para iniciar el proceso interno para seleccionar a los candidatos.

Cero y van dos. Primero fue el incendio de 16 automóviles, y ahora el robo de motocicletas y vehículos que estaban resguardados en la Pensión Culiacán, concesionada desde el año 2004 a la empresa Grúas Culiacán para que custodie las unidades que son decomisadas por los elementos de Tránsito. Al contrato de concesión le restan seis años, pero estos dos incidentes graves ameritan que la autoridad municipal revise el convenio que se tiene firmado con el concesionario, quien debe responder por los daños causados en los vehículos que están bajo su cuidado. Un grupo de propietarios de motocicletas que desaparecieron tiene más de un mes dando vueltas y exigiendo a la empresa una explicación y la indemnización por su pérdida, pero nada que les resuelven, y han acudido al Ministerio Público, donde también han tenido dificultades para presentar la denuncia penal por el robo de su unidad. Algo debe hacer el cabildo de Culiacán, porque si bien aún restan seis años de concesión, el particular debe cumplir con la ley y con el contrato que tiene signado para prestar este servicio.

De vacaciones. En la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa siguen de vacaciones, así que si algún ciudadano tiene alguna denuncia que presentar por negligencia médica o mala atención en alguna clínica u hospital público o privado, deberán esperar hasta el martes que regresen de vacaciones los empleados de esta dependencia estatal. En casi todos los entes públicos dejan personal de guardia durante los periodos de vacaciones, por si se presenta alguna emergencia, en especial si se trata por algún problema con los servicios de salud.