Inseguridad. Cada vez son más los sectores en la ciudad de Culiacán donde los ciudadanos levantan la voz para exigir seguridad a las autoridades municipales, porque los delincuentes los tienen intimidados con tantos robos a toda hora del día. En el residencial Colinas de San Miguel, donde habitan personas de alto nivel socioeconómico, denunciaron que casi a diario son víctimas de robos en sus vehículos y otras pertenencias que tienen afuera de sus viviendas. Han hecho las denuncias, pero ninguna autoridad acude a su llamada de auxilio, y dicen que es raro ver patrullas haciendo recorridos por el sector. El problema sucede de noche y de día, sin que haya detenidos hasta el momento, por lo que ya no viven tranquilos.

Convocatoria. Es cuestión de horas para que el Comité Ejecutivo Nacional publique las convocatorias para la selección y la postulación de los candidatos al Senado de la República y diputado federal, y en días posteriores y horas se destaparán los nombres de los elegidos para contender por estos cargos federales, que saldrán de los nombres que se han venido manejando, sin sorpresas. Las negociaciones en los últimos días han sido intensas. Los interesados se siguen moviendo, pero se mantienen con la incertidumbre de ser ellos los designados por el PRI. Para el miércoles se tiene previsto que sean publicadas las convocatorias para elegir y postular a los abanderados a presidente municipal y legislador local, y para esa fecha ya se tendrá planchado todo, para cumplir con el protocolo de registros el fin de semana. Hasta ayer por la noche no había nada definido, y quien diga que ya tiene la candidatura asegurada está faltando a la verdad, porque, hasta no tener la constancia de candidato, todo puede pasar.

¿Será la vencida? Los consejeros estatales del Partido Acción Nacional están convocados para hoy para que aprueben los mecanismos de elección de los candidatos para la contienda electoral local. La convocatoria será abierta la próxima semana, y de acuerdo con fuentes panistas, para miércoles y jueves se darían a conocer los nombres de los candidatos a los diferentes cargos de elección. Será una semana ríspida para el panismo sinaloense, por la disputa que habrá de las posiciones, aunque hay acuerdos entre los diferentes liderazgos de los grupos políticos, pero siempre hay inconformes en las bases del partido, porque la cobija no alcanzará para cubrir a todos.

Les cortan el agua. La crisis en el Partido Acción Nacional no solo es político-electoral, sino financiera, y para muestra está el Comité Municipal de Cosalá, que les cortaron el servicio de agua potable desde el 17 de diciembre por no pagarlo, con la justificación de que el ayuntamiento no les ha pagado los cuotas que mes con mes les tienen que otorgar a los partidos político, que en el caso del PAN el adeudo asciende a 109 mil pesos. Esa misma queja la ha hecho el Partido Revolucionario Institucional, quien presentó un recurso de inconformidad ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que se declaró sin facultados para actuar, ya que ese tema debe ser atendido por la Auditoría Superior del Estado. Por medio de la página de Facebook PAN Cosalá criticó que el gobierno municipal, que encabeza la pasista Carla Corrales Corrales, no paga a los institutos políticos, pero sí manda a cortar el agua potable. “Paguen y les pagamos”, advirtió, y remató calificando a esta administración municipal como mal gobierno que no sabe administrar. Lo curioso es que el PAN competirá en alianza, como parte de un convenio de coalición en el estado, con el PAS, el PRD y Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Cosalá, y han sostenido reuniones, una de ellas fue el pasado 21 de diciembre, y la publicación crítica la hicieron el viernes a las 16:15 horas. Hasta ayer a mediodía el comentario continuaba en la cuenta de red social, y se hizo una captura de imagen para conservar la prueba.