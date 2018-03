Fuego amigo. La rebelión al interior del Partido Acción Nacional no baja de intensidad, y ayer se sumaron los dirigentes municipales de Mocorito y Angostura a su homónimo de Culiacán, Adolfo Beltrán Corrales, así como las panistas María Serrano y Catalina Frank. Los dirigentes de los demás partidos que conforman la coalición Por Sinaloa al Frente han manifestado su respaldo a la presidencia del PAN en el estado, Sebastián Zamudio Guzmán, para que la alianza siga firme y vayan todos juntos en este proceso electoral, con todo y las inconformidades que hay. La amenaza de los panistas es clara: si el Comité Ejecutivo Nacional no atiende sus demandas y no modifica las propuestas de candidaturas, no apoyarán a ninguno de los candidatos, ni a Ricardo Anaya ni a los que vayan por otros cargos públicos. Habrá que ver cuántos panistas están en esta condición y qué tanto afectará en la votación de la coalición.



Va con todo. El Partido Revolucionario Institucional trae una campaña muy fuerte para criticar al candidato presidencial de Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, acusado de lavado de dinero. En su visita a Culiacán, el dirigente nacional de la Red Jóvenes por México, Pablo Angulo Briceño, se le fue con todo al panista al señalar que el abanderado por el blanquiazul representa lo que los jóvenes aborrecen de la política, como es la corrupción y la mentira, y lo más grave es que no ha podido demostrar lo contrario, referente a las acusaciones que traen en su contra, ya que únicamente se ha hecho la víctima del Gobierno de la República. Y remató al recalcar que los jóvenes no quieren que haya candidatos que sean criminales. En esa misma línea se mantienen todos los dirigentes priistas y representantes populares de todo el país.



Más cambios. Una de las secretarías más criticadas del Gobierno del Estado ha sido la Secretaría de Administración y Finanzas, y ha sido ahí donde se han presentado más cambios; prácticamente todo el principal equipo de trabajo de Carlos Ortega Carricarte es nuevo. Ayer se hizo oficial la salida de Leticia Gaxiola, de la Subsecretaría de Administración, cuyo lugar ahora es ocupado por Ismael Carreón Ruelas, y de Francisco Javier Pinedo de Anda, del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), que ahora es dirigido por Alfredo Rivera Montoya. Gaxiola era reconocida como una mujer muy influyente en el gobierno estatal, incluso con más poder que Carlos Ortega. Mientras que la gestión de Pinedo de Anda se vio marcada por muchas manifestaciones de trabajadores sindicalizados, porque lo acusaban de intratable, lo que motivo su destitución del IPES, que opera con serios problemas financieros.



Tiburón a la vista. En los próximos días se darán a conocer nuevas sanciones por el colapso del tiburonario en el Acuario de Mazatlán. Ayer, la Auditoría Superior del Estado reveló los resultados de sus investigaciones en el caso, y concluyó que las fallas presentadas son responsabilidad del constructor o los encargados de la obra, por el que proponen sanciones a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, que fue la dependencia encargada de la obra, en el periodo en que estuvo a José Sevilla Suárez, quien ya ha sido sancionado por la Secretaría de Transparencia por otras irregularidades. Esto se contrapone a la explicación que dio el exalcalde de Mazatlán Carlos Felton González, quien justificó que el problema se derivó porque retiraron un acrílico del cristal del estanque, lo que provocó la fisura que terminó por colapsar el tiburonario; lo que complicará la situación legal de los exalcaldes Carlos Felton y Alejandro Higuera, inhabilitados por la síndica procuradora de Mazatlán, Lourdes Sarabia. Esto se da a conocer luego de que ambos panistas fueron elegidos por su partido como candidatos a diputado federal por el Distrito 1 y por la presidencia municipal del puerto. Si ustedes creen que se trate de una coincidencia, hay que recordar que en política nada se da por casualidad.