Revés nacional. Los panistas que tienen el control del partido en Sinaloa recibieron un duro revés del Comité Ejecutivo Nacional, que encabeza Damián Zepeda, donde no toleraron el desorden que generaron con la conformación de las listas de candidaturas por representación proporcional para diputados locales y regidores, y en algunas por mayoría relativa, por lo que decidieron rechazar las propuestas enviadas por el Comité Directivo Estatal, según nos confirmó una fuente del CEN del PAN. La decisión tomada ayer en la Ciudad de México obliga a elaborar una nueva propuesta, donde se incluyan a otros cuadros que quedaron marginados, y que se logre el consenso entre todos los grupos, y en caso de continuar con la guerra interna, será la dirigencia nacional del PAN quien tome la determinación sobre todas las candidaturas, como lo hizo hace dos años, cuando disolvieron el Comité Directivo Estatal que presidía Adolfo Rojo Montoya, y se hizo un reemplazo de las listas de candidatos a diputado plurinominales, lo cual puede volver a ocurrir.



Riesgos. En caso de no lograr un acuerdo, el Comité Ejecutivo Nacional puede tomar de nuevo el control del PAN en Sinaloa, porque no quieren correr el riesgo de que estos conflictos internos rompan la alianza que tienen con el Partido Sinaloense, que se mantiene firme en la coalición Por Sinaloa al Frente. La próxima semana volverá a sesionar la Comisión Permanente, y del resultado de eso dependerá el futuro del partido y de la coalición.



La vuelve a hacer. Cero y van dos a diputado federal que tira el Partido Nueva Alianza. Primero fue en el Distrito 2, donde el priista Marco Antonio Osuna prácticamente tenía en la bolsa esa postulación, hasta que el Comité Ejecutivo Nacional del Panal decidió mejor otorgársela a Rubén Félix Hays. Resignado, Osuna aceptó la Subsecretaría de Gobierno que le ofreció el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Ahora fue el caso de Liliana Cárdenas Valenzuela, quien renunció a Ceapas y se anduvo mostrando por todo el Distrito 3, y por su relación con el diputado federal David López Gutiérrez era casi un hecho que ella sería la candidata postulada por Nueva Alianza, pero el viernes fue descartada por el líder estatal de este partido, Jaime Valdez. Ambas decisiones no cayeron nada bien en la dirigencia priista ni en la militancia, y mucho menos en el tercer piso del inmueble de Insurgentes y Lázaro Cárdenas; pero las aceptan por formar parte del convenio de coalición Todos por México (PRI, Panal y PVEM), aunque eso no garantice un apoyo real durante las campañas y el día de la elección. En los próximos días, Nueva Alianza dará a conocer el nombre de su militante que será la candidata. El más contento por esa decisión es el panista Adolfo Rojo Montoya, postulado por el PRD como candidato de la coalición Por México al Frente para diputado federal por el Distrito 3, quien luce como el favorito para ganar la contienda electoral.



Todos por México. Y hablando de la coalición Todos por México, siguen sin ponerse de acuerdo en las candidaturas por las presidencias municipales, y hay un par de distritos donde la cosa se están poniendo muy intensa. En Navolato, los militantes del Partido Verde no están dispuestos a apoyar a la candidata del PRI, Rosa del Carmen Rodríguez, quien solo sumaría a Nueva Alianza; y el PVEM iría con su candidato propio, dado que es el municipio donde tiene el mayor número de militantes en el estado. Otro caso es San Ignacio, donde el Panal decidirá al candidato a alcalde, que bien podría ser Luis Fernando Sandoval Morales, para que busque la reelección; pero fuentes al interior del instituto político nos han confirmado que la decisión se ha inclinado por la diputada federal Carmen Victoria Campa Almaral, mejor conocida como “Paquis”, lo cual tiene muy molestos a los priistas que apoyan a Iván Ernesto Báez Martínez, presidente de la Asociación Ganadera Local, quien tiene varios meses en campaña y le ha invertido muchos recursos. Según nos comentan, Báez Martínez se postularía como abanderado a la alcaldía por el Verde, con el apoyo de los priistas, como el exalcalde Amado Loaiza y su esposa Goña Bañuelos, y otros liderazgos priistas en el municipio, pero el PRI, como instituto, apoyaría la decisión del Panal. Así las cosas.