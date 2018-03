Preparan maletas. En el Palacio Legislativo preparan maletas para un nuevo éxodo de diputados locales, que buscarán reelegirse o un nuevo cargo de elección, y todo eso será en Semana Santa, ya que el plazo legal para separarse de los cargos públicos es el primero de abril, y un día antes inicia el periodo de campañas para los comicios federales. Entre quienes se han registrado en sus partidos, han sido designados y quienes tienen amplias posibilidades de ser candidatos suman un total de 19 legisladores; pero esta cifra se puede modificar porque no se ha considerado a los pasistas que podrían ir también a elecciones, pero hasta ahora ninguno ha manifestado su interés de competir. Tan solo del grupo parlamentario del PRI son doce priistas, por lo que sus suplentes ya se preparan para ocupar las curules que quedarán desiertas.



Jaloneo pendiente. Entre martes y miércoles, la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN decidirá si acepta o no las propuestas de candidaturas enviadas por el Comité Directivo Estatal. En caso de ser rechazadas, los panistas que conforman la Comisión Permanente en el estado sostendrán un nuevo round en la batalla por las diputaciones locales y regidurías por representación proporcional porque es lo único que pelean con tal intensidad para vivir del erario sin gastar ni asolearse en una campaña electoral. Sebastián Zamudio Guzmán está en espera de la decisión que tomarán en la Ciudad de México, y todavía tendría una nueva oportunidad de armar una propuesta de candidaturas con el consenso de todos los grupos políticos y que estas obtengan las dos terceras partes de la votación de los miembros de la Comisión Permanente. En caso de no haber acuerdo, y que Adolfo Rojo, Alejandro Higuera, Carlos Castaños y Carlos Felton cedan posiciones a cambio de sacrificar a algunos de los suyos, el Comité Ejecutivo Nacional será quien tome la decisión final para controlar la rebelión de los panistas sinaloenses, que mucho ruido han hecho en los últimos diez días.



Periodo de registros. A los partidos políticos que aún no definen a sus candidatos a senador y a diputado federales se les agota el tiempo, ya que el domingo vence el plazo legal para que los registren ante el Instituto Nacional Electoral, cuyo periodo se abrió este domingo. Morena ha sido el único que ha destapado todas sus cartas, lo mismo que los independientes, que ya están en condiciones de solicitar su registro. En la coalición Todos por México queda por definir el Distrito 1, que le corresponde al Partido Verde Ecologista de México. En Por Sinaloa al Frente la cosa se le complicó porque no definen a la candidata a senadora que acompañará a Héctor Melesio Cuen Ojeda en la fórmula; y quedan pendientes los distritos 1, 2 y 5, los primeros dos son del PAN, y el 5 para Movimiento Ciudadano. Es hora de que no terminan por ponerse de acuerdo porque las negociaciones son muy intensas y nadie quiere ceder.



Control total. Como si fuera una partida de ajedrez, en el tercer piso del Palacio de Gobierno se prepara todo el escenario para que el gobernador Quirino Ordaz Coppel se apodere del control político y administrativo de los cinco municipios que son gobernados por panistas y pasistas, cuyos alcaldes están obligados a solicitar licencia para separarse de su cargo para convertirse en candidatos, algunos para competir por la reelección y otros para brincar a otro cargo de elección. Por más resistencia que pongan en el PAN y el PAS, el tema será decidido en el Congreso del Estado, donde el mandatario estatal tiene el control absoluto, y no habrá problema para elegir a nuevos presidentes afines a él y al PRI, que estarán en funciones durante el periodo de campaña, lo cual será una ventaja para los candidatos priistas. Ordaz Coppel está por ejecutar el jaque mate con esta jugada.



Alertas. Una vez más, los protocolos sanitarios se han activado en el estado a raíz de un brote de casos de influenza en el norte del estado, por lo que se busca proteger a la población más vulnerable, como son los niños, en especial a los de edad escolar y guardería; las mujeres embarazadas y los adultos mayores.