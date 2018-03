Contra la corrupción. Como parte de las estrategias para combatir la corrupción, el Gobierno del Estado continúa con los lanzamientos de plataformas digitales para que cada vez menos ciudadanos acudan a oficinas gubernamentales para hacer algún trámite, porque la tendencia es que lo hagan a través de Internet, desde casa o el trabajo. Con estas medidas, buscan erradicar el “coyotaje” que tiene secuestradas a las dependencias de gobierno, con todo y campañas y operativos que se ha hecho para erradicarlo; pero el problema sigue ahí, solo basta con acercarse a las puertas de entrada a la Unidad de Servicios Estatales para ser abordado por los “gestores”, que te ofrecen ayuda para realizar los trámites de alguna manera más rápida. Y para que haya “coyotes” debe haber complicidad de burócratas para hacer los trámites a como se les solicita. La idea es muy buena y forma parte de los compromisos de campaña que hizo Quirino Ordaz Coppel, aunque para terminar con el problema de raíz, tan sencillo como “hacer una limpia” en las instalaciones de la USE, porque el problema lo tienen en la banqueta y dentro de casa.



Mensaje confuso. La autoridad de Salud parece querer tapar el sol con un dedo ante el problema de la influenza. Al principio decían que no había casos, pero la defunción de dos personas obligó al secretario de Salud a dar la cara y aceptar ante los medios de comunicación que sí habían fallecido por esta enfermedad, pero que no había brote. Este mismo mensaje lo han replicado las autoridades regionales, quienes en una reunión fueron instruidos de mantenerse en alerta ante cualquier indicio. En tanto, a los padres de familia les hacen llegar el mensaje de, “pero no pasa nada, no se asusten”.



Acoso. Sinaloa es conocido como uno de los estados en donde no pasa nada, a pesar de que se cometan delitos y estos se denuncien y hasta se comprueben. Pero ayer se dio muestra de que las cosas están cambiando, y el gobernador Quirino Ordaz Coppel puso la muestra al destituir al director operativo del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4), J. Concepción, quien fue denunciado por empleadas a su cargo de acoso laboral y sexual. El caso tuvo que llegar al mandatario estatal para que se actuara y ahora el asunto está en manos de la Fiscalía General del Estado, que harán las investigaciones y fincará responsabilidades penales en contra del exfuncionario para turnar la carpeta de investigación a un juez. Esto debe ser una llamada de atención para todos los funcionarios para que la piensen dos veces antes de hostigar o acosar a algún trabajador a su cargo.



Las ignoran. Las viudas de policías siguen su lucha, y parece que nadie quiere resolver su petición, que es un derecho que demandan, porque sus esposos fueron ultimados, víctimas de la violencia que golpea a Sinaloa. Desde hace más de tres años han luchado por la homologación de las pensiones que reciben, para lo cual el Congreso del Estado aprobó en diciembre una partida en el Presupuesto de Egresos 2018 para cubrir este pendiente, que asciende a 6 millones 757 mil pesos, pero ya han pasado dos meses y medio y el Gobierno del Estado no les ha entregado este recurso, por lo que sus pensiones siguen igual.