Golpe faccioso. La Universidad Autónoma de Occidente nació con un severo conflicto sindical debido al madruguete que sufrieron docentes y administrativos por un grupo de trabajadores, apoyados por el dirigente del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, para constituir legalmente el nuevo sindicato, registrarlo formalmente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y elegir a su Consejo Directivo “en lo oscurito”, sin tomar en cuenta a la base que va a representar. Por la vía legal, los inconformes prácticamente no pueden hacer nada ni crear otra organización sindical, por lo que se espera que den batalla durante los cuatro años que se eligieron los miembros de la dirigencia del sindicato. Por medio de un manifiesto, que han hecho circular por todas partes, critican el golpe faccioso del que fueron objeto dirigido por el Stase a través de un sindicato al que calificaron de espurio, por lo que piden a Gabriel Ballardo que saque las manos de la Universidad Autónoma de Occidente. Por el momento, la rectora Sylvia Paz Díaz se ha mantenido al margen; lo mismo que el gobernador Quirino Ordaz, hasta que se decida a poner orden, como lo ha hecho en otros casos.



Todo el aparato. A quince días de que inicie el periodo de veda electoral para los entes gubernamentales, en el que no deberán difundir ni promover programas, obras y acciones, los secretarios de Estado y directores de organismos públicos del gobierno federal traen una intensa gira por todo el país, entregando apoyos y anunciando inversiones sociales millonarias para este año, y de paso entregando obras, siempre recordando los compromisos de campaña cumplidos por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En Sinaloa han desfilado funcionarios federales en las últimas semanas: el primero en hacerlo fue el titular de Sedesol, Eviel Pérez Magaña, quien estuvo aquí el 2 de febrero; luego vino Rosario Robles, de Sedatu; Roberto Ramírez de la Parra, de Conagua; y ayer el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Los recursos anunciados para Sinaloa han sido importantes, de ahí que eso ha despertado la inconformidad de algunos actores políticos de oposición. A partir del 30 de marzo, la difusión y la promoción gubernamental deberá detenerse, pero los funcionarios y gobernantes podrán continuar con sus eventos y entrega de apoyos, pero no deben divulgarlos.



Sin reflectores. En un hecho inédito en el priismo sinaloense, los candidatos de este partido no aprovecharán el proceso de registro ante el Instituto Nacional Electoral para jalar los reflectores para ellos, acudir a las oficinas del órgano electoral acompañado de grandes comitivas, y hasta música de banda, dar un discurso y levantar los brazos en señal de victoria. En esta ocasión, el Partido Revolucionario Institucional hizo ayer un registro supletorio; es decir, registró a todos sus candidatos a diputados federales y senadores en un solo trámite, con todo y sus suplentes. Esto ocurrió en las oficinas centrales del INE en la Ciudad de México. Lo mismo harán los de Morena y Acción Nacional. Muy pocos lo harán en Sinaloa, como ya lo hicieron Rubén Félix Hays y Mayra Gisela Peñuelas, postulados por Nueva Alianza en coalición con el PRI y PVEM, quienes acudieron a las Juntas Distritales 2 y 3, con sede en Los Mochis y Guamúchil, respectivamente. Así que en el caso de priistas, panistas y morenistas, se esperarán a los reflectores del 30 de marzo, cuando inicien sus campañas, en Viernes Santo.



Limitaciones. Cada elección es más difícil para el Instituto Nacional Electoral para conformar las mesas directivas de casillas por la negativa de los ciudadanos para ser funcionarios de casilla, en especial en zonas residenciales, donde los habitantes de estos sectores se muestran reacios a cumplir con esta responsabilidad cívica, por lo que tienen que echar mano de los que ya han sido funcionarios y desean volver a serlo, aunque no hayan salido insaculados. A esto hay que sumarle que, en privadas habitacionales, a los capacitadores y supervisores electorales se les niega el acceso para llegar hasta la vivienda del ciudadano seleccionado.