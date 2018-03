Incumplidos. Algunos acopiadores de granos se han convertido en un problema en la cadena de producción de alimentos porque son los que han jugado a la especulación para encarecer algunos insumos para producir alimentos de la canasta básica. Actualmente, los productores participan en una batalla para lograr un mejor precio para su cosecha de frijol. Se hicieron acuerdos en el Palacio de Gobierno de recibir 50 toneladas de frijol, con el compromiso de pagar a los agricultores en una sola exhibición 16 mil 250 pesos por tonelada del grano; pero a la hora de la recepción el producto, resulta que se echaron para atrás y no cumplieron. Esto ha obligado a muchos productores a mantener su frijol guardado en camiones, con el riesgo de que este pierda calidad, pero no confían en que les pagarán el precio acordado, que de por sí es bajo para sus pretensiones. Entonces ¿de qué sirven las reuniones y los acuerdos que se tomen en ellas, si al final no las cumplen? Ahora se plantea crear un sistema estatal de almacenamiento; es decir, que el Gobierno del Estado tenga bodegas para dejar de depender de los “coyotes”, que tanto daño le hacen a la cadena productiva y que siempre han resultado los principales ganadores con las utilidades. Este incumplimiento no tiene nada contento al gobernador, por lo que pasa por su mente buscar hacerlos a un lado y sacarlos del negocio, pero para eso requiere millones de pesos, y los tienen que gestionar en el gobierno federal, donde cada año recortan los recursos para el sector agrícola.



Simulación. Pasan las semanas, y los propietarios de automóviles y motocicletas, que tenían sus unidades en la Pensión Culiacán y fueron víctimas de robos, siguen sin recibir el pago por las afectaciones generadas, con todo y el compromiso que había hecho el concesionario, y que el alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco, haya asegurado que ya se estaban cubriendo los pagos, pero en realidad nunca se hizo. Es más, el propietario del corralón les está pidiendo a los afectados que paguen por el tiempo que sus vehículos han estado bajo su resguardo, a pesar de que se los robaron en partes o completamente, lo cual ha sido rechazado totalmente por los afectados. Además, el Ayuntamiento solo fintó de retirar la concesión a Grúas Culiacán por el problema de no tener dónde resguardar las unidades que son arrastradas por las grúas de Tránsito. Hasta ahora ha faltado mano dura de la autoridad municipal, de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría Federal del Consumidor para obligar al concesionario a que cumpla con sus responsabilidades con los ciudadanos víctimas de robos.



Sin pago. Quienes tampoco habían recibido el pago hasta ayer son los jubilados del Gobierno del Estado, pues los cheques por su pensión no se entregaron a tiempo, por lo que ayer acudieron a manifestarse en las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, donde hubo cambio de director la semana pasada y fue precisamente eso lo que originó el retraso en la expedición de los cheques. Luego de la presión ejercida, esperan que de hoy mismo se realicen los pagos, porque, si no, tendrán un fin de semana y un “puente” sin dinero.



Posponen visita. La visita de Manlio Fabio Beltrones a Culiacán para este fin de semana fue pospuesta sin fecha definida, pero nos dicen que será pronto, porque se le tomará protesta a los integrantes del equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña en Sinaloa, que será coordinado por Jesús Aguilar Padilla. Faltan 14 días para el inicio de campaña del proceso federal, y en esas dos semanas que faltan se ajustará la estructura priista, porque no solo buscan hacer valer la fuerza del PRI y lograr la victoria, sino que la cantidad de votos alcanzados sea muy alta, porque esa es la exigencia que hizo el Comité Ejecutivo Nacional del partido, y que se ha bajado a las dirigencias estatales, municipales, candidatos y liderazgos del instituto político.



Se van regidores. Tres regidores de Culiacán solicitaron licencia para separarse de su cargo. Imelda Castro será candidata a senadora por mayoría relativa y representación proporcional de la coalición Juntos Haremos Historia; y Robespierre Lizárraga es una de las cartas fuertes del PAS para la alcaldía y para la diputación federal por el Distrito 5. La otra es la pasista María Cecilia González, quien aspira a la reelección.