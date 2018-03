Suspenso. A nueve días para el inicio del periodo de registros de candidatos en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el Comité Ejecutivo Nacional le pusieron hielo a las protestas de los panistas del estado, y mantienen en stand by la decisión de las definiciones de las candidaturas a cargos locales, particularmente para diputaciones y regidurías por representación proporcional, que es lo que único que pelean los panistas. Lo único que liberaron fueron las postulaciones a diputado federal por los distritos 1 y 2, con Carlos Felton González y Zenén Xóchihua Enciso, respectivamente; y de Sylvia Treviño Salinas, por la senaduría. En estas candidaturas había oposición de panistas, porque están molestos que sean los mismos de siempre los que han sido candidatos en diferentes elecciones. Y una de las quejas era el acaparamiento en Mazatlán de la familia Felton Treviño, porque dos de las candidaturas más importantes del panismo quedaron en marido y mujer.



Prudencia. La otra polémica está en Ahome, donde Roberto Cruz Castro armó una auténtica revolución y por todas las plataformas digitales envió mensajes al candidato panista, Ricardo Anaya Cortés, para que lo tome en cuenta, pero de nada sirvió, porque la balanza de inclinó a favor de Xóchihua Enciso, quien hace tres años perdió esta misma elección. Lo curioso es la reacción que tuvo Cruz Castro, quien no acostumbra a quedarse callado, pero el viernes que se dio a conocer la decisión de las candidaturas se incomunicó para no dar declaraciones, y ayer que decidió atender a los reporteros dijo que en estos momentos es mucho más importante ser prudentes, y que esperará a que venza el plazo hoy en el INE para saber a quién registró el PAN como candidato; y entre lunes y martes habrá de tomar una decisión sobre su futuro político, y será cuando emita su postura. La única esperanza que le queda a Roberto Cruz es que el CEN del PAN lo designe para competir por un cargo local o para la reelección.



Consolación. El gobernador Quirino Ordaz Coppel ha continuado con el reparto de cargos públicos como premio de consolación para priistas que no han salido beneficiados con alguna candidatura, aunque en este caso el bloqueo fue en Acción Nacional. La exdirectora del Cobaes, Hilda Rosario Báez Sañudo, integrante del grupo Fuerza Trébol, ha estado muy cerca de Gerardo Vargas Landeros en su proyecto de ser candidato a senador, y tras no ser favorecido, Báez Sañudo acudió al PAN para solicitar su registro como candidata a alcaldesa de Salvador Alvarado, pero tras una fuerte “grilla” de mujeres panistas de ese municipio, decidió declinar a la candidatura, el pasado 23 de febrero. 13 días después de tirar la toalla en el PAN, fue nombrada como directora del Colegios de Estudios Científicos Tecnológicos (Cecyte), cargo que dejó vacante Aglaee Montoya Martínez, quien fue electa por el PRI como candidata a presidenta municipal de Angostura. Y aunque fue rescatada por el gobierno estatal, falta por conocer cuál es su situación como militante del PRI, porque solicitó registro en el PAN, pero no fue candidata.



Cumpleaños. Con una reunión sencilla y por la mañana en la Casa del Lago de La Primavera, y únicamente con políticos y funcionarios de gobierno muy vinculados a él, el empresario Jesús Vizcarra Calderón festejó 58 años de vida, se dejó apapachar por sus amigos. Entre los asistentes estuvieron los candidatos priistas Mario Zamora Gastélum, Jesús Valdés Palazuelos, Aarón Rivas y los funcionarios estatales Raúl Carrillo, Martha Robles, Juan Enrique Habermann y Sergio Torres, así como el alcalde Antonio Castañeda. No dicen que fue algo chico y tranquilo, para no dejar pasar el día. A mediodía, comió con familiares y amigos.



A cerrar año. Los productores sinaloenses no se lamentan con la renuncia del titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, porque los problemas por la falta de apoyos y definición de mejores precios, fueron constantes durante la gestión del funcionario, pero sí reconocen que la relación con la dependencia mejoró con el cambio de Enrique Martínez a José Calzada, con todo y que el exgobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, era subsecretario de Agricultura del gobierno federal, y muchos sinaloenses fueron funcionarios. Falta conocer quién estará al frente de Sagarpa para los menos de nueve meses que le resta a esta administración federal.