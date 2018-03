Relegados. Mucho se ha escrito y comentado sobre los tres sinaloenses que ocupan posiciones privilegiadas en la lista de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional en la primera circunscripción, porque estar dentro de los diez primeros les garantiza llegar a San Lázaro a Erika Sánchez Martínez, en el lugar 2; Alfredo Villegas Arreola, en el 3; y Luis Vega Aguilar, en el 9. Pero la lista está conformada por 40 sitios, aunque la gran mayoría sea simplemente de relleno. De la posición 15 a la 40, sin posibilidad de una curul, fueron incluidos cuatro sinaloenses más, que le servirá para su curriculum vitae, ya que tres de ellos son jóvenes con futuro político. En el lugar 16, está Cielo Kelly Uriarte Rivera; en el 20, Leslie Báez Ceceña, una joven del Movimiento PRI.MX; en el 23, Gerardo Octavio Vargas Torres, recién nombrado dirigente de la Red Jóvenes por México, hijo del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas; y en el 33 Jesús Héctor Muñoz Escobar, secretario de Inversiones del Ayuntamiento de Culiacán, quien aspiraba a una candidatura a legislador local. En total son siete sinaloense entre los cuarenta candidatos, pero solo tres tienen prácticamente asegurado un espacio en la Cámara de Diputados federal. Y hubo otros que se quedaron con las ganas de ser privilegiados con esta posición, como el exgobernador Jesús Aguilar Padilla y Francisco Labastida Gómez de la Torre, que eran mencionados con posibilidades.



Senado. Lo mismo sucedió con las candidaturas al Senado por la vía plurinominal, donde no figura ningún sinaloense dentro de los primeros once, que son los que tienen posibilidades de ganar un escaño en la Cámara de Senadores. Para esta lista privilegiada fueron mencionadas en varias ocasiones las diputadas federales Martha Tamayo Morales y Gloria Himelda Félix; además de sus compañeros David López Gutiérrez, quien por su cercanía con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se creyó que pudiera ser su regalo de despedida del sexenio, garantizarle seis años más dentro del erario. El otro sería Enrique Jackson Martínez, más luego se unió al equipo de campaña de José Antonio Meade Kuribreña como asesor político. Y en algún momento también fueron mencionados Jesús Vizcarra Calderón y Jesús Aguilar Padilla, este último es el coordinador de la campaña presidencial en Sinaloa, pero eso no le sirvió para colarse en alguna de las dos listas de candidatos por representación proporcional. El único sinaloense que fue incluido en esta lista fue el navolatense Jesús Rigoberto Mejía Samaniego, secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias, exregidor, y aspira a la sindicatura de procuración, en la planilla con la candidata a presidenta municipal de Navolato, Rosa del Carmen Rodríguez Vega.



Final de novela. A una semana de que inicie el periodo de registros de candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la novela entre el Partido Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza se encuentra en su capítulo final, y nos adelantan que habrá un final feliz para los tres aliados, y entre jueves y viernes darán la noticia sobre el desenlace sobre el futuro de la coalición en Sinaloa, en especial por las presidencias municipales.



Tibia respuesta. Aun y cuando el riesgo para los habitantes de San Ignacio pudiera ser inminente, la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha sido tibia ante la denuncia hecha por Conselva por el supuesto derrame de solución cianurada al río Piaxtla. Hasta el fin de semana no terminaban los muestreos en el afluente del cual se abastecen las poblaciones y extraen algunos de sus alimentos. Aun así, la autoridad no define si hará o no un procedimiento administrativos o le finca responsabilidad a la empresa..