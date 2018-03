Más de lo mismo. La Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional volvió a sesionar para elegir de nuevo a los candidatos a presidentes municipales, síndicos procuradores y regidores y diputados por mayoría relativa y representación proporcional; pero no hubo muchas modificaciones a la primera propuesta que fue enviada a la Comisión Nacional Permanente, y que provocó muchos conflictos internos por quienes no fueron favorecidos con la selección. Uno de los temas más controversiales fue las primeras dos posiciones de la lista de candidatos a diputados por representación proporcional, donde había elegido a Roxana Rubio y Jorge Villalobos, pero ninguna de esas posiciones fue sometida a votación, y dejarán que la dirigencia nacional del partido tome la decisión. En el tercer puesto no hubo cambios, pues se mantuvo Juana Guillermina Ávila, esposa de Alejandro Higuera. En los siguientes lugares están Edgardo Burgos, Vanessa Sánchez y Héctor Modesto Félix, quienes tienen posibilidades de llegar al Congreso del Estado. Con excepción de Sadol Osorio Porras, ninguno de los panistas inconformes fueron elegidos para una candidatura, pero en esta ocasión todas las postulaciones lograron las dos terceras partes de la votación, por lo cual se cumple con los estatutos del PAN.



Inconformidades. Algunos panistas, como Guillermo Prieto, excandidato a la alcaldía de Culiacán, y el exdiputado Martín Pérez, piensan que todo el proceso fue una simulación y al final no se logró la inclusión que se había anunciado para elegir las candidaturas, porque dos de los liderazgos del partido, como Adolfo Rojo Montoya y Alejandro Higuera Osuna, acapararon casi todas las posiciones, y las mejores. Prieto había sido elegido para la posición seis de las propuestas para legisladores “pluris”, pero ahora quedó marginado, ya que quedó en tercer lugar de la votación en la posición 4 de la lista; y segundo en el número 6. Se espera que en las próximas horas el CEN notifique al PAN Sinaloa sobre la decisión tomada, para que sea registrada ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.



Suplentes. En el Congreso del Estado se concretó ayer la desbandada de diputados locales más grande en la historia. En total fueron 26 los legisladores que solicitaron licencia, que representa el 65 por ciento de los integrantes de esta Legislatura. La mayoría va en busca de la reelección, ya sea por mayoría relativa o representación proporcional, y hay algunos que van por otros cargos. Lo curioso fue que solo hubo 25 suplentes que rindieron protesta, ya que hizo falta el del legislador del Partido Verde, Misael Sánchez Sánchez, quien fue dado de baja ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa antes de ser electo, y el mismo instituto político designó a José Miguel Flores, por lo que esa curul quedará vacante por el momento, hasta que rinda protesta. Otro caso que llamó mucho la atención, y que puede ser violatorio a la legislación estatal en materia electoral, es el caso del suplente de la pasista Jesús Angélica Díaz Quiñónez, ya que ante el IEES tiene registrada a Maricela Ramírez Álvarez, pero fue reemplazada por Joel Salomón Avitia, a pesar de que la ley es muy clara y los suplentes deben ser del mismo sexo. En este caso, el PAS hizo lo contrario. ¿El IEES hará algo al respecto o cómo fue que el Congreso del Estado permitió esta violación a la legislación en el mismo lugar donde se hicieron estas reformas?



No se va. Y hablando de diputados que serán candidatos, el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Antonio Corrales Burgueño, informó ayer que es el suplente de Héctor Melesio Cuen Ojeda, aspirante a senador por la coalición Por México al Frente, pero como la ley no lo obliga a solicitar licencia porque va como suplente, se mantendrá en su cargo al frente del Poder Legislativo.



Salen a las calles. Trabajadores de la Secretaría de Salud volvieron a salir a las calles para manifestarse por las condiciones laborales en que se encuentran, y le exigen al gobierno del estado otorgamiento de bases, ya que durante el año pasado no se entregó ninguna, lo que ha afectado a personal médico que tiene salarios muy bajos. Pero, de acuerdo con el secretario de Salud, Alfredo Román, no hay recursos suficientes, por lo que han tenido que hacer despidos.