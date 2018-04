Contienda por Culiacán. Tres días antes de que venza el plazo para el registro de candidatos (jueves 5 de abril), los partidos políticos y las coaliciones definen a sus abanderados para competir por la presidencia municipal de Culiacán. El PRI fue el primero en elegir a Jesús Valdés Palazuelos, quien buscará la reelección. Morena designó al excandidato a la gubernatura Jesús Estrada Ferreiro, quien apenas logró el 3.89 por ciento de la votación en 2016, y se impuso a Francisco Javier Martínez Ramírez. Por la coalición Por Sinaloa al Frente, conformada por PAN, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano, el elegido es el regidor con licencia Robespierre Lizárraga Otero, que se enfrentará por segunda elección consecutiva a Valdés Palazuelos, que ganó con 116 mil 386 votos contra 57 mil 313 de Lizárraga Otero, que, sumando los sufragios obtenidos por los candidatos panistas y perredistas, podría superar los 100 mil votos. Por el Partido Independiente de Sinaloa, el candidato será Carlos Arturo García López, quien buscó la candidatura a diputado local por el Distrito 13 por la vía independiente en el anterior proceso electoral, pero no lo logró, y ahora competirá por la alcaldía bajo las siglas del PAIS. Estos son los cuatro contendientes que buscarán la presidencia municipal de Culiacán.



Regidores. Como se lo adelantamos en nuestra columna del 25 de marzo, los regidores de Culiacán fueron notificados de que ninguno será tomado en cuenta para que busquen la reelección, y nos revelaron los nombres de los candidatos que acompañarían en la planilla a Jesús Valdés Palazuelos: Héctor Orrantia Coppel, expresidente de Cruz Roja Culiacán; Miguel Ángel Amador, presidente del Comité Municipal del PRI; y Raquel Zazueta, secretaria general del partido en Culiacán. A esta lista le agregamos a Manuel Osuna Lizárraga, quien se venía desempeñando como subsecretario de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado; y Cristabel Zamora Salazar, secretaria general de la CNOP en Sinaloa. Así que de nueve regidores, y en ocasiones han sido once, la lista ahora se reduce a cinco; pero el número podría aumentar a siete, en caso de que el PRI decida romper alianza con Nueva Alianza y el Verde Ecologista, más probable con este último. De aquí al jueves habrá definiciones.



Sin definiciones. En el Partido Acción Nacional todo se mantiene en stand by por la definición de sus candidatos para la elección local, y “la pelota está en cancha” del Comité Ejecutivo Nacional, donde van a palomear o modificar las propuestas que fueron enviadas por el Comité Directivo Estatal. El tema debió haber quedado definido desde la semana pasada, pero se pretende hacer una selección que deje conformes a casi todos los grupos para evitar rupturas que puedan afectar al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, y no quieren que problemas en los estados le vayan a restar votos. Al interior del panismo se vivirán horas importantes, y tienen hasta la medianoche del jueves para registrar a sus candidatos ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, por lo que podrían hacer un único registro para todos sus candidatos, que les corresponden en la coalición Por Sinaloa al Frente.



Único. El debutante Partido Independiente de Sinaloa (PAIS) registrará mañana miércoles a sus 18 candidatos a las presidencias municipales y 24 a diputados locales en las oficinas centrales del IEES. El objetivo del instituto político dirigido por Serapio Vargas Ramírez no solo es buscar mantener su registro como partido estatal, para lo cual requiere al menos el tres por ciento de la votación, con lo que le alcanzaría para una diputación por representación proporcional en el Congreso del Estado, sino que además pretende dar la competencia en municipios y distritos. Habrá que esperar que los spots y la fama de Serapio Vargas le ayuden para obtener sufragios en su primer proceso electoral. Por cierto, nos confirman que el líder estatal del PAIS será candidato a diputado local por el Distrito 17, que comprende el municipio de Culiacán.