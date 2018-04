Exgobernadores. Durante el evento encabezado por el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, asistieron dos de los cinco exgobernadores de Sinaloa. La presencia de Jesús Aguilar Padilla era obligatoria, como su coordinador de campaña en el estado; el otro, Francisco Labastida Ochoa, acompañado por su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, quienes volvieron a aparecer en un evento político. De quien se extrañó la ausencia fue de Juan Millán Lizárraga, toda vez que su hijo Juan Ernesto Millán Pietsch es candidato a diputado federal por el Distrito 7. Mario López Valdez, quien reapareció el sábado 24 de marzo en un evento del PRI en la Ciudad de México, no acudió, seguramente al ver todas las olas que levantó entre los priistas sinaloenses. Y, por último, Antonio Toledo Corro, quien acaba de cumplir 99 años de edad.



Miedo o precaución. Tal parece que el Partido Sinaloense busca a toda costa que el gobernador Quirino Ordaz Coppel nombre a los alcaldes en los municipios que gobierna, prueba de ello es que los presidentes municipales de Mocorito, Cosalá y Angostura solicitaron licencia por unos meses, y esto limita al Congreso del Estado y evita que el Ejecutivo estatal designe —vía Legislativo— a personas de su entera confianza en estos municipios. Al no pedir licencia definitiva, los ediles que están como interinos se pueden quedar hasta que regresen los que se fueron a campaña. Caso contrario al de Navolato, donde al existir vacante la silla del presidente, el Congreso se está obligado a nombrar a un alcalde. Según nos comentan, Héctor Melesio Cuen no quiere que Ordaz Coppel se apodere de los tres municipios que gobierna el PAS.



¿Quién es la candidata? Ante el Instituto Nacional Electoral, Yahaira Silvana García Madrigal es la candidata a diputada federal por el Distrito 1 por la coalición Todos por México, y lleva como suplente a Aidee Chío Cortés, ya que ambas militantes del Partido Verde Ecologista de México fueron registradas por su instituto político y aprobadas por el Consejo General del INE, quien les entregó la constancia como candidatas. Pero en la práctica, la priista Irma Tirado Sandoval es la candidata, y desde el viernes inició actividades proselitistas, aunque sin ser oficialmente la candidata ante el órgano electoral, y el PVEM tendrá que hacer el trámite para cambiar de postulante, una vez que se pongan de acuerdo con el PRI y registren las candidaturas locales ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. A ese nivel están las negociaciones entre PRI, Panal y Verde Ecologista, que tienen de plazo hasta mañana a medianoche para llegar a un acuerdo.



Espera un milagro. Quien tiene muchas veladoras encendidas y todos los santos de cabeza es el secretario general de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Edén Inzunza Bernal, quien ocupa la posición número tres de la lista de candidatos a diputados federales por la vía de representación proporcional, de la primera circunscripción, que fue registrada por el Partido Nueva Alianza y aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En las últimas elecciones, la votación del Panal mantiene una tendencia a la baja, y solo revirtiendo esos resultados y logrando una votación histórica el líder sindical alcanzaría una curul en San Lázaro. En la actual legislatura, solo dos diputados federales del Panal entraron en la primera circunscripción, misma cantidad que lograron en las demás demarcaciones, con excepción de la cuatro, donde fueron electos tres legisladores. El suplente de Edén Inzunza es el dirigente estatal de Nueva Alianza, Jaime Valdez Juárez.