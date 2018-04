No sale humo blanco. Los panistas sinaloenses siguen en espera de que el Comité Ejecutivo Nacional apruebe las candidaturas a presidentes municipales, regidores, síndicos procuradores y diputados locales, que fueron propuestas por el Comité Directivo Estatal, luego de una larga sesión de la Comisión Permanente. Hoy debe ser el día clave, y no hay más tiempo para que salga humo blanco de la sede nacional del partido, porque a medianoche de hoy vence el plazo para cumplir con los registros en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Según nos comentan, hay algunas postulaciones que serán reemplazadas y designadas por la dirigencia nacional, donde nadie podrá hacer algo para modificarlas, por más que renieguen. El punto más álgido está en las candidaturas por representación proporcional, a las diputados locales y regidurías, sobre todo por las primeras posiciones de la primera, que son las postulaciones más codiciadas.



Única reelección. La síndica procuradora de Culiacán, Sandra Lara Díaz, será la única priista integrante del cabildo que buscará la reelección junto con Jesús Valdés Palazuelos. Durante la sesión de cabildo de ayer se cumplió con el trámite de su solicitud de licencia, lo mismo que Elva Margarita Inzunza Valenzuela, eterna aspirante a diputada local, pero en dos ocasiones se ha quedado con las ganas por las postulaciones de Irma Moreno Ovalles; y Jesús Adrián Manjarrez Lafarga, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Ambos priistas aspiraban a una diputación local, y como tampoco tendrán oportunidad de buscar la reelección como regidor, serán incluidos como suplentes de diputados locales del PRI, que hoy termina con sus registros de candidatos a legislador.



Rompen en San Ignacio. Como lo adelantamos hace un par de semanas en esta columna, la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista en el municipio de San Ignacio se ha roto, y los verdes irán solos en la contienda por la presidencia municipal, con el líder ganadero Iván Báez, quien buscó la candidatura por el PRI, pero en el convenio de coalición le cedieron la posición al Panal, quien se inclinó por una mujer. Esta decisión provocó un boquete en el tricolor, ya que, junto con Báez, los principales liderazgos del partido se fueron con él, por lo que la estructura y el recurso jugará a favor del ganadero. Según nos platicaron varias fuentes al interior de la coalición, este es uno de los municipios donde la negociación fue más intensa, y por lo mismo ha trabado otras candidaturas, como la de Irma Tirado Sandoval por la diputación federal en el Distrito 1.



Decisión. Según nos confirman, la candidatura de Irma Tirado Sandoval está firme, y solo es cuestión de horas para que el Partido Verde Ecologista de México haga el anuncio oficial y cumpla con los trámites ante el Instituto Nacional Electoral para hacer la sustitución de la candidata, y que el registro de su militante Yahaira Silvana García fue únicamente para cumplir con el registro en el periodo establecido, así como se dice, le está cuidando la silla. Pero todo esto generó una gran confusión e incertidumbre, y todo por no hacer las cosas bien, pero fue una estrategia de la dirigencia del PVEM para presionar al PRI con posiciones.



Navolato. Las cuatro cartas de los candidatos a presidente municipal de Navolato han sido destapadas por los partidos y las coaliciones. La primera de ellas fue Rosa del Carmen Rodríguez, que tiene el apoyo del PRI y Nueva Alianza; por la coalición Por Sinaloa al Frente será Leonel Aguirre Meza, luchador social y defensor de los derechos humanos; por la alianza Juntos Haremos Historia, Eliazar Gutiérrez Angulo; y por el Partido Independiente de Sinaloa, Pedro Alonso García Hernández, hermano del expresidente municipal Fernando García, quien sufrió un atentado a balazos durante su periodo, en el año 2008. Todavía queda por definir si el Partido Verde lanzará un candidato por su cuenta, ya que los militantes de ese municipio no apoyan a la priista Rosy Rodríguez.