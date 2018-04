Presiones. Algo fuera de lo común ocurrió durante el registro de la candidatura de Jesús Valdés Palazuelos por la presidencia municipal de Culiacán, quien acudió a las oficinas del Consejo Municipal Electoral a registrar su candidatura común por los partidos PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista; pero los planes de este último instituto político cambiaron en dos ocasiones: primero, por la tarde, cuando decidieron y anunciaron ir con abanderado propio para competir por la alcaldía de la capital sinaloense. El alcalde con licencia fue entrevistado luego del registro y aclaró que él no había sido notificado hasta ese momento de que el PVEM se bajaría de su candidatura, por lo que procedieron a hacer el trámite con los tres institutos políticos. Pasaron las horas, y por la noche, casi a media noche, el PVEM se echó para atrás y no registró ante el IEES a Jorge Sato como candidato a la presidencia municipal de Culiacán y se sumaron a la candidatura de Valdés Palazuelos, como eran los planes iniciales. Este tipo de enredos se vivieron ayer durante el cierre de los registros de candidatos.



Suplente. Y si hablamos de enredos del Partido Verde Ecologista de México, en el Congreso del Estado andan por el estilo, porque el diputado Misael Sánchez Sánchez solicitó licencia para separarse del cargo, pero como no tenía suplente registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la legislación estatal en materia electoral establece que para ocupar esa curul se toma por orden de prelación al siguiente de la lista de candidatos que fue registrada y aprobada por el IEES, que corresponde entonces a Karina Olivas Parra, quien ocupa la posición número dos de la lista; pero el enredo fue que en el PVEM pensaban poner a José Miguel Flores Castro, que va en el tercer lugar, y creían que por cuestión de género le correspondía a un hombre ser el suplente del diputado. Pero luego de la interpretación de la ley, se determinó que fuera Olivas Parra la legisladora, que ayer solicitó la toma de protesta, que fue programada para la sesión del martes. El mismo caso sucedió con el PAS, que luego de la licencia de Angélica Díaz, su suplente fue postulada como candidato, por lo cual tampoco pudo ocupar la curul, así que por orden de prelación, le correspondió a Joel Salomón Avitia, el siguiente en la lista de candidatos a diputado plurinominal del PAS.



Se repite historia. Al no verse favorecido por la decisión del Comité Ejecutivo Nacional para lograr la candidatura a diputado local por el Distrito 16, que fue aprobada por la Comisión Permanente Estatal, el panista Sadol Osorio Porras solicitó la cancelación de su participación en el proceso interno de su partido, acusando irregularidades cometidas y la violación flagrante de los estatutos y los reglamentos del PAN, además de que el proceso de designación de candidatos fue una simulación. Osorio Porras acudió al Comité Directivo Estatal del partido a presentar el documento con la cancelación de su participación, ya que no quiere ser cómplice de dicho proceso. Se espera que hoy se levanten de nuevo voces en contra por el registro de las candidaturas, ya que, hasta ayer, el CEN del PAN liberó las listas para las postulaciones a cargos de elección popular, sobre todo las de representación proporcional para diputados locales y regidores, que son las más peleadas.



Avanza lento. El que fuera edificio corporativo de la empresa Homex, actualmente se encuentra desmantelado en espera que inicien los trabajos de remodelación y adecuación de las nuevas oficinas del Gobierno del Estado, que albergará a poco más de mil servidores públicos de las secretarías de Salud, Obras Públicas, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sustentable. El 11 de agosto del 2017, Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas, cuando hizo el anuncio de la adquisición de este inmueble, dijo que el cambio de oficinas sería a principio de este año, pero al ritmo que van los trabajos, luce imposible que la mudanza se haga en breve tiempo. Al recorrer el lugar, se observó a algunos trabajadores, pero no se tiene fecha para tener el edificio listo para ocupar.