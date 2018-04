Tanta espera para nada. En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN mantuvieron bajo resguardo y con mucho hermetismo hasta el último momento las listas con las candidaturas, sobre todo las diputaciones locales de representación proporcional, que fueron las más disputadas. Pero, al final, tras dos sesiones electivas de la Comisión Permanente Estatal y muchos días de análisis y negociación en la Ciudad de México, se impusieron los intereses de los tres líderes panistas que controlan al panismo sinaloense, Adolfo Rojo Montoya, Carlos Castaños Valenzuela y Alejandro Higuera Osuna. El principal, Rojo Montoya, quien metió en las primeras dos posiciones a Roxana Rubio Valdez, quien es hija del expresidente municipal de El Fuerte, Eleazar Rubio Ayala; y a Jorge Villalobos Seáñez, su socio político. En el quinto, Juana Guillermina Ávila, esposa de Higuera Osuna, quien además logró la candidatura a la alcaldía de Mazatlán. En la sexta posición, con posibilidades de colarse al Congreso del Estado, Guillermo Prieto Guerra, del grupo de Carlos Castaños, y sobrino de Heriberto Félix Guerra. La posición 3 y 4, que corresponden a Vanessa Sánchez Vizcarra y Edgardo Burgos Marentes, su designación viene del CEN. El acaparamiento no fue exclusivo de las diputaciones, ya que en las regidurías plurinominales; es decir, los que llegan al cabildo cuando pierde el candidato, también se vio la mano de Castaños, Higuera y Rojo en las designaciones. En estos casos, a los panistas les conviene más que pierda su candidato a alcalde para poder agarrar un muy buen hueso durante tres años; y en municipios como Culiacán y Mazatlán esos fueron los más peleados.



Sin operación cicatriz. Todo este acaparamiento de candidaturas tiene muy molestos a muchos militantes panistas, como a Sergio Castro, en Ahome, y Sadol Osorio, en Culiacán, por mencionar solo a un par, pero la lista es muy larga. Al consultar con varios panistas, existe un desánimo para apoyar a sus candidatos, desde Ricardo Anaya Cortés y Héctor Melesio Cuen Ojeda, hasta Zenén Xóchihua Enciso, Miguel Ángel Camacho, Adolfo Rojo Montoya, Alejandro Higuera Osuna y Carlos Felton González. Al abanderado presidencial, porque no tiene adeptos, y las preferencias azules se inclinan más hacia la independiente Margarita Zavala. En caso del Senado, Cuen Ojeda es de otro partido, y Treviño significa votar por Felton, que al igual que el resto de los panistas, son rostros muy vistos, y que no le dan la oportunidad a otros cuadros que han trabajado y siguen esperando para ser tomados en cuenta. Este estado de cosas en el PAN le podría salir muy caro a sus líderes, porque corren el riesgo de lograr la votación más baja de su historia, incluso superando la del 2016, en donde cayeron a la tercera fuerza política en la entidad.



Se enreda Navolato. Desde hace trece días, Rigoberto Valenzuela Medina solicitó licencia para separarse de la Presidencia Municipal de Navolato para competir por la diputación local por el Distrito 11, y desde entonces su silla es ocupada por Alma Leticia López Ibarra, quien ya se acomodó y le gustó el poder político que el cargo le otorga en el municipio cañero. Según nos comentan varias fuentes al interior del Ayuntamiento, la alcaldesa interina comenzó a moverse con la Confederación Nacional Campesina del PRI y con el diputado federal Germán Escobar para que abogaran por ella ante el gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que la deje en el puesto hasta que termine la administración el 31 de octubre próximo, aunque ya había un acuerdo tomado para que Eusebio Joaquín Lara Escárrega, gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, sea electo por el Congreso del Estado para los siete meses restantes; pero al parecer los movimientos de Leticia López han dado resultados, al menos hasta el momento, porque la designación ha sido aplazada dos semanas, pero esta podría concretarse el próximo martes, en la sesión ordinaria, aunque todavía no se “manda la línea” por alguno de los dos navolatenses.



Asegura “hueso”. Quien sacó provecho de su asociación con Héctor Melesio Cuen Ojeda, que también se ha apoderado del partido Movimiento Ciudadano, ha sido su dirigente, Mario Ímaz López, quien aseguró una diputación local por representación proporcional, inscrito en la lista del Partido Sinaloense, a quien le cedió la primera posición de su lista a la pasista María del Rosario Sánchez Zataráin, exdiputada local por el PAS; la segunda fue para el exdirigente del PAN en Culiacán, Ignacio Niebla; y la tercera para su esposa, Bertha Cristina Bojórquez, pero la única con posibilidades de ser diputada es Sánchez Zataráin, y muy pocas.