Defensa del voto. El impulso que trae el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha representado un beneficio para todos sus candidatos en el estado, quienes se han subido a las olas y se dejan consentir por el apoyo que reciben por ser parte del proyecto de AMLO y llevar consigo el logotipo de Morena. Además, los mismos abanderados a los diferentes cargos utilizan las mismas propuestas de campaña y el discurso crítico que ha acuñado López Obrador en sus tres campañas presidenciales, que trae como bandera el combate a la corrupción y a la impunidad. Por ese lado, ya tienen una ventaja, pero la principal preocupación es armar una estructura completa para la defensa del voto, para lo cual buscan armar un ejército de más de 50 mil sinaloenses que cumplan como representantes de casilla y suplentes, que se encarguen de cuidar que se respete el sufragio del electorado en la jornada del 1 de julio. Para eso estará Andrés Manuel este jueves en Mazatlán, para tomarle protesta a los integrantes de la estructura de la defensa del voto, que no está completa, pero —de acuerdo con Rubén Rocha Moya, candidato a senador— cumplirán con la meta.



Giras. López Obrador será el segundo candidato presidencial en venir a Sinaloa, y lo hará este jueves, en la unidad deportiva Flores Magón; y la próxima semana, miércoles y jueves (18 y 19 de abril), cuando realice una gira de dos días por el norte del estado, que empezará en Los Mochis el miércoles por la tarde, donde pernoctará. El jueves por la mañana encabezará un mitin en Guasave; y por la tarde hará lo mismo en Guamúchil. Se tiene previsto que el tabasqueño regrese a Culiacán para la segunda quincena de junio, para el cierre de campaña en Sinaloa, a escasos días de la elección.



Doble camisa. El regidor del Partido Nueva Alianza, Jaime Quiñónez Muñoz, ha pintado su raya para apoyar a los candidatos que su instituto político ha postulado en alianza con el PRI y PVEM, y ha dejado claro que no ayudará al abanderado por la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña, únicamente lo hará con los candidatos que son militantes del Panal, porque las posiciones de su partido fueron cedidas a priistas, y casos como él quedaron marginados del reparto de las candidaturas, y ni siquiera tendrá la oportunidad de reelegirse como edil en Culiacán. Quien fuera el dirigente de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por consiguiente líder moral del Panal, en este proceso electoral ha manifestado su apoyo a López Obrador, porque también está a favor de eliminar la reforma educativa, porque le ha hecho mucho daño a los derechos de los maestros; pero, a pesar de sus preferencias, no tiene pensado dejar su cargo, cuyo periodo termina el 31 de octubre. Son muchos los maestros en el país que se han sumado al proyecto de AMLO por medio de las redes magisteriales que coordina Fernando González. El suplente de Jaime Quiñónez es Ivanjov Valenzuela Pérez, quien fue inscrito por el Partido Verde el jueves pasado en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en la posición número dos de la lista de candidatos a diputados locales por representación proporcional; por lo cual está imposibilitado para ocupar el cargo, en caso de que el regidor decida solicitar licencia para separarse del puesto.



Va de nuevo. Los productores agrícolas han vuelto a las manifestaciones, y ayer se plantaron de nuevo en la caseta de Cuatro Caminos por los incumplimientos en los pagos del gobierno federal. El fin de semana sostuvieron una reunión con el delegado de Sagarpa, Patricio Robles, quien reconoció que ya se les había agotado el presupuesto, así que el recurso que les adeudan no sería pagado. Esto lo manifestó Emilio González Gastélum, presidente de la Coordinadora Única de Productores de Maíz, quien reveló que desde hace un mes han dejado de fluir los recursos, que ha sido cubierto con cuentagotas, pero en muchos casos las cuentas bancarias de los agricultores no han tenido depósitos. Este conflicto, y en pleno periodo de campaña, es un regalo para los candidatos de oposición, que ya comienzan a encabezar las banderas de este movimiento.