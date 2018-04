Traición panista. Militantes de la “vieja guardia” del Partido Acción Nacional se han sumado al equipo de campaña de la candidata presidencial, Margarita Zavala. Personajes de la talla de Rafael Morgan Ríos, Francisco Solano Urías y Humberto Rice García, que han desempeñado muchos cargos partidistas, han sido legisladores y encabezado muchos movimientos con los colores del PAN, ahora defenderán a la expanista en su proyecto por regresar a Los Pinos; lo mismo que Javier Osorio Salcido, quien fue candidato a senador por el partido blanquiazul en la elección del 2006 y subsecretario de Salud durante el sexenio de Felipe Calderón. Junto con ellos, otros panistas también trabajarán a favor de Zavala, y seguramente se sumarán otros que están inconformes con la designación de candidaturas; pero aclaran que no van a renunciar al PAN, aunque los órganos internos del partido pueden iniciar procesos en contra de ellos para expulsarlos, pero esa es otra historia.



¿Dónde quedó el dinero? La Auditoría Superior del Estado ha concluido la investigación en el Isssteesin, donde detectaron que casi mil millones de pesos están perdidos, y se presume que estos fueron entregados en compensaciones, jubilaciones y prestaciones con montos inflados, superiores a lo que corresponde por la ley del Instituto. Por esto, la ASE y la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado pueden presentar denuncias penales contra los responsables de entregar estos montos inflados, pero uno de los puntos importantes será la devolución de ese recurso o que se solvente la información. Algo se tiene que hacer, y debe haber sanciones ejemplares, porque hay muchos maestros que reciben pensiones demasiado elevadas, y más de alguno con cantidades que son muy superiores a las que tiene derecho.



Designación. Los diputados locales pusieron fin al periodo de quince días de Leticia López Ibarra en Navolato, quien estuvo de alcaldesa interina luego de que Rigoberto Valenzuela Medina solicitó licencia para separarse de la presidencia municipal para competir por la diputación local por el Distrito 11. La decisión se tomó, con todo y que la expresidenta y regidora buscó respaldo para continuar en el cargo hasta el 31 de octubre que termine la administración; pero finalmente la línea llegó al Congreso del Estado, donde eligieron a Eusebio Joaquín Lara Escárrega, quien se venía desempeñando como gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato y ha ocupado varios cargos en el Ayuntamiento, como director de Desarrollo Económico, y fue asesor de Rigoberto Valenzuela en el Legislativo. La decisión no cayó nada bien en López Ibarra, quien no acudió a la sesión ordinaria en el Congreso para la toma de protesta del nuevo presidente municipal.



La denuncia. De nueva cuenta cientos de habitantes de la sindicatura La Reforma se han manifestado en contra de la construcción de una granja camaronera, la cual quedaría a unos metros del asentamiento humano, como es la colonia Miramar y el panteón de la comunidad. Hace un año demostraron que la unión hace la fuerza, pero también del otro lado los dueños de la granja están dejando claro que pesa el poder del dinero. ¿Será que en efecto no existe una autoridad que pueda impedir la creación de este tipo de trabajo como las granjas, o de plano los ayuntamientos y el Gobierno del Estado trabajan para quien más tiene? Recuerden que el campo pesquero ya está minado de granjas y cualquier huracán fuerte solo provocará que la comunidad quede inundada. Acaso la Semarnat está entregando así de fácil los permisos necesarios para la construcción de las granjas camaroneras? Si es así, sin antes hacer investigación, ¿para qué está Jorge Abel López Sánchez, delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales?