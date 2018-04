Crisis interna. Los problemas de división al interior del Partido Acción Nacional son tan graves que sus dirigentes todavía no conocen la dimensión del boquete que abrieron con la salida de muchos militantes, entre ellos liderazgos y personajes con amplia trayectoria, que se han sumado a otros proyectos, como el de Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República. Lo cierto es que el cálculo de las bajas panistas aún es incuantificable, por más que el dirigente estatal del partido, Sebastián Zamudio Guzmán, intente minimizarlo. Al sentir la fortaleza que les da la coalición que hicieron con el Partido Sinaloense, PRD y Movimiento Ciudadano, tienen confianza en que ganarán varias alcaldías y diputaciones, y hasta las senadurías. Con todo y la alianza, el PAN corre el riesgo de obtener la votación más baja de su historia y caer más abajo como tercera fuerza política y ampliar más la brecha entre el partido albiazul y el PAS. Al tiempo.



Aprovechado. Alejo Valenzuela López, regidor por el Partido Sinaloense en Culiacán, se registró como candidato a diputado local del Distrito 14 por la coalición Por Sinaloa al Frente, pero no solicitó licencia a su cargo, como lo hicieron otros servidores públicos, de acuerdo con la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, que establece como fecha límite el 1 de abril, que son noventa días antes de la jornada electoral, para separarse de su cargo. Pero, a diferencia del resto de los cargos de elección y públicos, los regidores no están obligados a solicitar licencia para competir por una diputación local, por lo que el pasista seguirá cobrando en el Ayuntamiento de Culiacán durante los dos meses y medio que falten para el día de la elección del 1 de julio. El próximo 20 de abril, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa validará o rechazará los registros solicitados, y las campañas para el proceso local están programadas a iniciar el 14 de mayo.



Mala calidad. Policías municipales de Culiacán y Navolato han pegado el grito en el cielo luego de recibir y ver la mala calidad de las botas que recibieron como parte de su uniforme. De acuerdo con algunos agentes que fueron consultados, el calzado apenas les fue entregado, y será de uso obligatorio, con todo y que les cause molestias al caminar, porque —según ellos— las botas, que tienen el sello de la Secretaría de la Defensa Nacional, están hechas para uso en la zona serrana, pero con el asfalto, combinado con el calor de Sinaloa, resultan muy incómodas para ellos. No es la primera ocasión que los policías se quejan de la mala calidad del calzado y los uniformes que les otorgan en las corporaciones a las que pertenecen.



Recuperación. Luego de varios días de permanecer tomada por un grupo de ciudadanos, autoridades de Sedesol pudieron ingresar a las instalaciones de la delegación federal y reanudar sus actividades normales; esto luego de que el delegado José Alberto Salas Beltrán se reuniera con el líder del movimiento, donde llegaron a un acuerdo sobre los apoyos solicitados para proyectos que les habían prometido, y que no les habían cumplido en la dependencia federal.



Arremete contra el Güero Cruz. El exalcalde mazatleco Alejandro Higuera Osuna, quien busca llegar por cuarta ocasión a la presidencia, arremetió contra el legislador panista Roberto “el Güero” Cruz. Le mandó decir que en el PAN lo que cuentan son los hechos y los resultados. Dijo que el Güero debe de hablar cuando gane un cargo por mayoría o por lo menos en la casilla en la que vota. Y es que Higuera Osuna anda enchilado por las acusaciones que Cruz vertió en su contra en la capital del estado, donde lo acusó de un militante corrupto del PAN. Higuera anda con todo y ayer volvió a acusar al gobierno de estar metido en los procesos electorales.