Va de nuevo. Los dirigentes agrícolas viajaron a la Ciudad de México para saludar al nuevo titular de Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, quien es un viejo conocido de los productores porque ha sido director de Aserca en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2015), hasta que renunció para convertirse en diputado federal por representación proporcional, y hace un año perdió la elección por la gubernatura de Tamaulipas. Y ahora, en la recta final del sexenio, regresa para cerrar el ejercicio fiscal en esta dependencia, que ha sido blanco de críticas por los retrasos en la entrega de los apoyos a los agricultores. Pero ahora, con bríos renovados, Hinojosa Ochoa hizo un nuevo compromiso de cubrir el adeudo histórico que tiene con los trabajadores del campo, que supera los mil 200 millones de pesos; y para mostrar buena voluntad, ayer comenzaron a fluir los primeros depósitos, por el orden de los 370 millones de pesos, y entre abril y mayo liquidar los pendientes que tienen. Estos fueron las nuevas promesas, pero de ahí a que cumplan, hay que esperar. Con esto se van a detener las protestas que en días pasados se han realizado en las casetas de peaje del norte del estado.



Protestas. Quienes volvieron a salir a las calles fueron los trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes exigen una base y mejorar sus condiciones laborales, porque ya están cansados de recibir tres mil pesos a la quincena por su labor; además de no contar con prestaciones de seguridad social, así que si se enferman o sufren un accidente, no tienen derecho a recibir atención médica en las instalaciones hospitalarias de la dependencia estatal. Por eso marcharon por las principales vialidades de Culiacán y llegaron hasta el Palacio de Gobierno, donde fueron atendidos por el secretario de Salud, Alfredo Román, y la dirección de Gobierno, pero no les resolvieron nada, ni tampoco se hizo un compromiso para cuándo hacerlo, porque dependen de que el gobierno federal envíe recursos para las basificaciones, por lo que prácticamente están de brazos cruzados, y seguramente este tipo de manifestaciones se volverán a repetir.



Desinformación. Sinaloa sufrió una redistritación en su demarcación federal y perdió uno de sus distritos, y de ocho quedaron siete, por lo que se tuvieron que hacer modificaciones para hacer los distritos más grandes. Uno de los cambios más radicales los sufrió Culiacán, porque gran parte de lo que antes era el Distrito 5, ahora es 7, y viceversa; lo mismo ocurre en el 6, que son los límites del sur de Culiacán, como Eldorado, Costa Rica y todo el valle de San Lorenzo, que anteriormente era 7. Los límites con Navolato y Mocorito, que antes eran el Distrito 3, ahora son del 5. Y todo esto no ha sido informado por el Instituto Nacional Electoral, que debería hacer una campaña para informar a los electores en qué demarcación habitan, y no dejar todo ese trabajo a los candidatos, que gracias a sus carteles y anuncios espectaculares algunos entienden el distrito al que pertenecen; pero en su gran mayoría, la población desconoce por cuáles candidatos puede votar. Faltan 75 días de campaña, así que la autoridad electoral aún tiene tiempo de hacer la difusión, porque para eso tiene recursos públicos.



Robos. Quienes ya no sienten lo duro, sino lo tupido, son los transportistas y los choferes de camiones urbanos porque los delincuentes los traen de bajada con los asaltos, que en las últimas tres semanas han tenido un repunte en la comisión de estos delitos, y parece que la autoridad no hace algo para combatir este ilícito. Los usuarios más afectados son las mujeres, que sufren por el despojo de sus bolsos y teléfonos celulares, que ya no pueden recuperar, porque la cobertura del seguro del camión no cubre este tipo de hechos, considerados como vandálicos. En este último punto algo se debe hacer, porque siempre los más afectados son los que menos tienen. Una estrategia que proponen los transportistas es instalar un sistema de videovigilancia que esté conectado al C4, para lo cual solicitan el apoyo del Gobierno del Estado para poder adquirir los equipos.