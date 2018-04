¿Miedo a la ley? Bien dicen que hombre prevenido vale por dos, aunque en este caso aplicaría: mujer prevenida vale por dos. Resulta que la alcaldesa de Elota, Araceli Esparza, prefirió evitar complicaciones y una vez que le entregaron los resultados de los estudios sobre impacto ambiental, realizados al proyecto del malecón en Playas de Ceuta, decidió regresar a la Hacienda Federal los 15 millones de pesos que tenían en las cuentas del Ayuntamiento para llevar a buen término la obra. La maestra declaró a este medio que prefirió evitar futuras complicaciones y mejor depositó el dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiere llevarse ni una mancha cuando salga de la administración municipal.



Los intereses del diputado A qué intereses respondería el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Misael Sánchez Sánchez, cuando decidió pedir su reincorporación al Congreso local, siendo que había pedido licencia apenas el pasado 27 de marzo. A nuestra redacción llegó el comentario de que su regreso se debe a que evitó que llegara a ocupar su lugar Karina Olivas Parra, quien por orden de prelación debía llegar al Congreso local; sin embargo, el diputado buscó a costa de lo que fuera evitar que ella llegara al Congreso. Nos dicen esto se debe a que Olivas Parra desde hace un rato no está colaborando con el PVEM, razón por la que se buscó poner trabas para que ella rinda protesta como legisladora, lo cierto es que Misael Sánchez ya pidió al Congreso su reincorporación, quitando así cualquier posibilidad de que Karina Olivas cobre por los próximos seis meses que le restan la 62 legislatura.



Otra de las suyas. Por diversas circunstancias el gobernador, a pesar de que tiene programados los evento con antelación, continúa posponiendo su presencia. Este viernes, el mandatario decidió no asistir a un encuentro que había acordado con ganaderos del estado. De última hora, Quirino Ordaz Coppel quitó de su agenda el evento y dejó plantados a los integrantes de este sector. Esta no es la primera vez que hace un acto similar el mandatario. Esperemos que no haga lo mismo con los organizadores del Tianguis Turístico.



¿Acto anticipado o alcaldesa con licencia pero en funciones? Resulta que desde Cosalá nos llegó el informe que Carla Úrsula Corrales Corrales, alcaldesa con licencia de Cosalá, en ningún momento ha dejado de gobernar el municipio. Se menciona que la han visto promocionándose y entregando apoyos a los ciudadanos, además presumen que sigue haciendo activismo político, cuando la ley establece que las campañas para alcaldes inician el 14 de mayo. Llama la atención que, según lo dicho, no deje de hacer activismo, a pesar de que en su figura sí aplica la veda electoral. De ser cierto lo que se dice, podría ser que la actual administración es quien le está ayudando a la presidenta con licencia. Ellos desde que llegaron buscan sumar puntos a la candidata del Partido Sinaloense a través de promocionar todas las acciones de gobierno que llevó a cabo en el año tres meses que estuvo al frente del Ayuntamiento de Cosalá.