Dejan solo Culiacán. El Tianguis Turístico tiene concentrada a casi toda la clase política y empresarial en Mazatlán desde el fin de semana. Secretarios, subsecretarios y directores del Gobierno del Estado se encuentran en el puerto y son parte del comité de recepción y acompañamiento de los gobernadores y sus comitivas nacionales e internacionales; y los presidentes municipales encabezando las promociones de sus destinos turísticos. Estas ausencias fueron muy evidentes en el acto de inicio de la Primera Semana Nacional de Salud Bucal en Sinaloa, que fue encabezado por puros representantes: por el secretario de Salud, el director de Prevención y Promoción de la Salud, Rafael Félix; por el titular de Sepyc, Enrique Villa, la directora de Primarias, Domitila Sandoval; y por el alcalde Antonio Castañeda, la coordinadora de Salud, Ana Patricia Ortiz. Lo mismo ocurre con Protección Civil del Estado, a quienes se les buscó para conocer si tienen un plan de acción a raíz de los recientes sismos en el centro y el norte del estado, pero la respuesta fue que estaban concentrados al cien por ciento en el Tianguis Turístico, y hasta que termine el evento internacional no atenderán ningún otro tema.



No vio a nadie. Mientras en la puerta principal del edificio sede de la Fiscalía General del Estado se manifestaban las integrantes del grupo Rastreadoras Sabuesos Guerreras, la vicefiscal general Nuria González Elizalde llegó escoltada a la dependencia. El protocolo de seguridad que sigue al bajarse del vehículo no pasa desapercibido, ya que varios policías que resguardan el edificio se acercan a la unidad y la escoltan hasta la puerta. Ayer, ante la presencia de reporteros, la funcionaria apresuró el paso desde que bajó de su camioneta hasta la puerta e ignoró a los comunicadores, y todo porque Nuria no quiso dar declaración ni de la manifestación ni sobre la balacera ocurrida en El Limón de los Ramos entre domingo y lunes.



Registro resuelto. La novela en que se convirtió la candidatura de Irma Tirado Sandoval por la diputación federal del Distrito 1 ha llegado a su fin, luego de que el Partido Verde Ecologista de México presentó un recurso de aclaración para corregir el registro que se había hecho con un “error”. El dirigente del PVEM en Sinaloa, Gerardo Ríos, confirmó que el equipo jurídico del instituto político ya tiene en su poder la constancia de registro de Tirado Sandoval, quien reanudó sus actividades de campaña, y ahora tiene que recuperar el tiempo perdido ante sus contendientes.



El cisma. La pesadilla no acaba en el Partido Acción Nacional por el rechazo de los nombramientos de las candidaturas a alcaldes y diputados locales en Sinaloa. Un grupo de panistas interpuso el recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral, por lo que los candidatos, incluso ya registrados ante los consejos municipales y distritales, empezaron a preocuparse de nuevo cuando creían que ya había pasado lo peor. En realidad, su preocupación no es tanto por lo legal, sino por la división interna que crea una mala percepción ante el electorado. Para aminorar esto, el candidato a diputado federal Zenén Xóchihua Enciso y la dirigencia del PAN en Ahome harán una reunión para sumar a la militancia al trabajo electoral.