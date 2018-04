Fuego amigo. En pleno periodo de campaña del proceso electoral federal, y a 26 días para el comienzo de la local, la situación al interior del Partido Acción Nacional es delicada, y el caso será resuelto en los tribunales, luego de que un grupo de 160 panistas presentó un recurso de protección de sus derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que sintieron no fueron respetados en el reparto de las candidaturas, particularmente en las de representación proporcional para diputados locales y regidores. La falta de oficio político de Sebastián Zamudio Guzmán, presidente del PAN en Sinaloa, ha quedado de manifiesto, quien ha sido señalado por los panistas de servir a los intereses de Adolfo Rojo Montoya, que acaparó las principales posiciones para su gente. Son muchos los militantes resentidos por lo que consideran que hicieron Rojo Montoya, Carlos Castaños, Alejandro Higuera y Carlos Felton; pero hasta ahora no han amenazado con renunciar o sumarse en apoyo a algún candidato de otro partido o coalición, con excepción del diputado local Roberto Cruz Castro; pero sí han manifestado que no apoyarán a su abanderado presidencial, Ricardo Anaya Cortés.



Distrito 10. En la competencia por las diputaciones locales, el Distrito 10 será de los más competidos en la zona centro del estado, en donde cuatro se registraron como candidatos, que deberán ser validados por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a más tardar este viernes. Los aspirantes son: Rosa Rocha Sánchez, del PAIS; Irma Arroyo Rentería, de Morena-PT-PES; Guadalupe Iribe Gascón, del PRI-PVEM; y Martín Meza Ortiz, de la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN-PAS-PRD-MC). La batalla será entre los dos últimos, ambos oriundos de Badiraguato, en donde Ortiz Meza ha sido presidente municipal, legislador local y subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el primer año de la administración de Mario López Valdez; pero ahora ya no cuenta con el respaldo del PRI. Su rival a vencer es la diputada con licencia Guadalupe Iribe, esposa del exalcalde Mario Valenzuela. Pero la elección no se definirá en Badiraguato, ya que también necesitan votos de una parte de Navolato y Mocorito, donde el PAS tiene mucha estructura, con posibilidades de ganar ambas presidencias municipales, por lo que será una elección muy cerrada porque también hay que tomar en cuenta los votos que Andrés Manuel López Obrador le puede acarrear a Irma Arroyo; y Rosa Rocha, al igual que el PAIS, son una incógnita en todos los distritos y municipios. La competencia es de pronósticos reservados.



Curules completas. Tras 21 días de estar incompletos por las 26 solicitudes de licencias que hicieron los diputados locales, y porque solo 25 de sus suplentes ocuparon las curules vacías, ayer se reincorporó a sus funciones legislativas Misael Sánchez Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, quien hizo un receso en su cargo público para atender funciones partidistas, en donde es secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, y tuvo que atender el proceso de negociación y registro de sus candidatos en Sinaloa y otros estados. El legislador del PVEM no cuenta con suplente, por lo que su curul estuvo vacía por tres semanas; y su regreso se debió en parte a que el gobernador Quirino Ordaz Coppel perdió negociadores porque casi todos los priistas se fueron a buscar la reelección y otros cargos; y todo recayó en Víctor Godoy, presidente de la Junta de Coordinación Política. Los otros dos diputados experimentados son los exdirigentes del SNTE: Crecenciano Espericueta, del Panal, y Silvino Zavala, del PRI. De ahí la necesidad de otro negociador con experiencia para que el Congreso no caiga en una parálisis legislativa.



Agarró parejo. La coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Tania Morgan Navarrete, subió a tribuna para señalar al PRI por apoyar la candidatura de Nubia Ramos por la presidencia municipal de El Fuerte, acusada por peculado en su periodo como alcaldesa, según denunciaron regidores de ese municipio; y aprovechó que hacía uso del micrófono para criticar al PAS por respaldar a José Manuel “Chenel” Valenzuela, también señalado de hacer mal uso de los recursos públicos. Pero a la panista se le olvidó que el Chenel también es apoyado por el PAN por la coalición Por Sinaloa al Frente por la diputación local del Distrito 9. Lo curioso es que no tuvo respuesta de los pasistas, quienes entienden que a los aliados no se les agrede.