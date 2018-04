Desbandada. Mientras el panismo en el país celebra lo que consideran ellos el triunfo de su candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, en el primer debate, en Sinaloa se dio una nueva desbandada de militantes que vieron que las puertas de su partido están cerradas para ellos, por lo que se sumaron al movimiento de Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con Rubén Rocha Moya e Imelda Castro, aspirantes a senadores, se han incorporado a ellos Wilfredo Véliz, exdiputado local y exalcalde de Sinaloa municipio; los exlegisladores Wilfrido Ruiz Cota y Carlos Zamudio de la Herrán; y exregidores como Juan de Dios Cabanillas. En total son 16 militantes panistas de todo el estado los que se suman, pero se espera que sean más los que se incorporen para apoyar a otros candidatos, como los independientes y hasta priistas, porque es mucha la molestia que hay por el acaparamiento de las candidaturas; más los que se quedarán en el partido, pero no apoyarán ni votarán por los abanderados panistas. En los próximos días veremos más movimientos a raíz del resultado del debate presidencial.



Distrito 14. Al igual que en el proceso electoral 2016, este distrito pinta para ser uno de los más competidos en el estado porque hay buenos candidatos con mucho trabajo de tierra desde hace varios años. De entrada, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, de la alianza PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, luce como el favorito por el hecho de haber ganado esta demarcación hace dos años, por el buen trabajo realizado en el Congreso y en el distrito, votó en contra de las cuentas públicas con irregularidades y no ha sido blanco de críticas por su labor legislativa. Pero tendrá contendientes muy aguerridos, como el regidor Alejo Valenzuela López, de la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN, PRD, MC y PAS), quien toda la carrera política la había hecho en el PAN, pero se cambió al PAS, donde por fin recibió la oportunidad de una regiduría, que ha aprovechado para hacer trabajo de campo en colonias del distrito. Por otro lado está Karla Lourdes Montero Alatorre, de Juntos Haremos Historia (PT, Morena y PES), quien fue candidata independiente a diputada local hace dos años, y desde entonces tiene mucha presencia en redes sociales, siempre muy crítica contra el sistema de gobierno y con trabajo de campo, llevando apoyos en comunidades y colonias. A esto hay que sumarle el handicap que le da el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Y la última carta —no por eso menos importante—, Almendra Ernestina Negrete Sánchez, del Partido Independiente de Sinaloa, defensora y activista de los derechos de la comunidad lésbico-gay, integrante del Comité de Diversidad de Sinaloa, que con el apoyo de los diputados de Morena presentaron una iniciativa en el Congreso del Estado para crear la ley de identidad de género, por lo que podría arrastrar muchos votos de este sector de la sociedad. Este será un distrito muy competido, con posibilidad de triunfo de los cuatro candidatos; pero las elecciones se ganan con estructura.



Suspenden sesión. La sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa se desarrollaba ayer con normalidad y se discutía el proyecto para resolver un recurso presentado por un grupo de ciudadanos que se queja porque el Congreso local no dictamina su iniciativa para reformar la ley orgánica del Poder Legislativo, que los obligue a que todas las sesiones de comisiones sean públicas y se transmitan en vivo por Internet. Pero en plena discusión hubo una falla en el servicio de energía eléctrica en la colonia Centro Sinaloa, que dejó sin electricidad al edificio del TEES, por lo que la sesión tuvo que ser suspendida, y se reanudó a mediodía. Esto también afectó a otras dependientes de gobierno y negocios, que vieron interrumpidas sus actividades normales, hasta que la Comisión Federal de Electricidad resolvió el problema y reanudó el servicio.



Hacen la lucha. Y hablando de panistas inconformes, sobre el recurso que promovió un grupo de militantes en contra de la lista estatal de candidatos a diputados por representación proporcional, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa turnó el caso al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que sea la primera instancia en resolver este caso, y una vez que le den trámite, el Tesin entonces podría entrar en el análisis del tema. Hay que recordar que estas posiciones fueron acaparadas por Adolfo Rojo Montoya, Carlos Castaños y Alejandro Higuera Osuna, que pusieron a personas cercanas a ellos.