Blindan elección. En medio de las elecciones más competidas en el país para elegir a quien será el próximo presidente de la República, la desconfianza de la población es tan grande que las autoridades de los tres niveles de gobierno y las electorales se han manifestado preocupados y ocupados para vigilar que todo el proceso se desarrolle apegado al marco normativo. La Procuraduría General de la República, por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ha desplegado por todo el país una serie de cursos y talleres para capacitar a los servidores públicos, a quienes prácticamente les leen la cartilla y les explican con ejemplos las acciones que pueden y las que no deben hacer de aquí a la jornada electoral. Sinaloa ni siquiera se encuentra en amarillo, porque en lo que va de este proceso electoral no se han presentado denuncias. Aunque se señalan y acusan muchas conductas, al final nadie ha podido demostrar que se dio la comisión de un delito electoral, y muchas situaciones quedan mediáticamente.



Distrito 15. Esta demarcación de Culiacán es considerada de alto riesgo para el Revolucionario Institucional, con altas probabilidades de perder por varios aspectos. El principal, porque su candidato, Tomás Roberto Amador Carrasco, alianza PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, fue uno de los legisladores más improductivos y grises de la actual Legislatura, además de la mala imagen que tiene su partido y la organización de su padre, pero cuenta con la fortaleza de Encima, dirigido por su padre, el senador Daniel Amador Gaxiola. La elección anterior la ganó con poco margen de votos, poco más de 3 mil 800, ante la pasista Rosa Aidé Tamayo Padilla, quien también repitió como candidata, pero ahora suma a panistas y perredistas en la coalición Por Sinaloa al Frente (PAN, PRD, MC y PAS), lo que puede hacer la diferencia para ganar en esta ocasión. Otra que vuelve a ser abanderada es María Victoria Sánchez Peña, de Juntos Haremos Historia (PT, Morena y PES), que al competir solo por Morena obtuvo dos mil 849 sufragios, pero ahora suma a PT y Encuentro Social. Mientras que el debutante, el Partido Independiente de Sinaloa, registró a Jesús Roberto Duarte Apan, conocido como Fakundo, que en el pasado comicio local compitió como candidato independiente, pero en el Distrito 12, con una votación muy baja. Tanto Amador como Tamayo cuentan con buenas estructuras para buscar el voto, con ventaja para la pasista, pero dependerá de que los panistas realmente se sumen a su campaña; de lo contrario, volverá a perder con el priista, que dependerá en gran medida de los sufragios que le sumen el Verde Ecologista y Nueva Alianza.



Avanza reforma. En el Congreso del Estado se han resistido por mucho tiempo a tener un Palacio Legislativo totalmente abierto a la ciudadanía y transparente, y no permiten que las sesiones de las comisiones sean públicas, mucho menos que se trasmitan por internet, porque son estas reuniones donde hacen los acuerdos. Esta negativa obligó a un grupo de ciudadanos, apoyados por algunos legisladores, a presentar una iniciativa para reformar la ley orgánica del Congreso, y ante la negativa, el dictamen fue “congelado”, por lo que acudieron al Tribunal Electoral de Sinaloa, donde resolvieron mandatar al Legislativo para que descongele y apruebe este dictamen, y ayer finalmente fue subido al Pleno, por lo que mañana sería aprobado. Este sería un gran logro para la ciudadanía porque esos tiempos de reuniones y sesiones privadas ya deben quedar en el pasado, como un oscuro recuerdo en la historia.



Alianza. Las negociaciones entre el Partido Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza continúan para buscar llegar a un acuerdo para candidaturas comunes en los distritos 10, 18, 19 y 24; y algunos municipios como San Ignacio y Escuinapa, donde decidieron ir por separado, pero como sus rivales van en coalición, no quieren que esto les genere una desventaja, sobre todo en distritos que abarcan muchos municipios, donde los candidatos del PRI no pueden hacer campaña junto a un abanderado por los tres institutos políticos (PRI, PVEM, Panal), y eso representa un riesgo en el resultado de la elección. Lo que pretenden los priistas es que los candidatos del Partido Verde y Nueva Alianza renuncien y registren a los aspirantes priistas que ya cuentan con el registro aprobado. Todavía tienen tiempo para ponerse de acuerdo entre las tres dirigencias.