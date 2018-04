Inmueble indeseable. La vieja y deshabitada Casa de Gobierno sigue a la venta, pero no hay quien se anime a comprarla, y eso que se ubica en un sector muy bueno, justo por la vialidad principal de la ciudad de Culiacán. Pero el precio base en que fue ofrecida, de 37 millones de pesos, es considerado muy elevado para quienes han manifestado su interés por adquirirla, por lo que la Secretaría de Administración y Finanzas del estado ya analiza la posibilidad de hacer un nuevo avalúo, porque es tanto el deterioro en que se encuentra que la vivienda debe ser derrumbada, para edificarse un nuevo edificio o casa, y tendrán que proponerlo al Congreso del Estado para que autorice un nuevo monto mínimo. Hay que recordar que la primera convocatoria para la subasta de la residencia oficial del Gobierno del Estado fue lanzada el pasado mes de septiembre; pero en noviembre, cuando se pretendía llevar a cabo la venta, la convocatoria fue declarada desierta. Hay que esperar que con un menor precio algún comprador se anime a adquirirla.



Expulsado. Por si la situación no estuvieran mal al interior del Partido Acción Nacional, Adolfo Beltrán Corrales, dirigente en Culiacán, informó que su predecesor, Ignacio Niebla Aispuro, ha sido expulsado del PAN por haber sido incluido en la lista estatal de candidatos a diputados locales de Movimiento Ciudadano por la vía de representación proporcional, en la que ocupa la segunda posición. De acuerdo con el líder panista, esta postulación representa la baja inmediata, sin necesidad de un procedimiento administrativo, y sin derecho a un proceso de impugnación. Pero Niebla Aispuro le reviró y recordó que él es candidato pluri dentro de la coalición Por Sinaloa al Frente, que integran PAN, PAS, PRD y MC, por lo que considera que no cometió ninguna violación a los estatutos del blanquiazul. Hasta ahora, Nacho Niebla no ha sido notificado de su expulsión, pero en caso de que así ocurra, no defenderá sus derechos políticos partidistas ante los tribunales. Ignacio Niebla dejó la dirigencia del PAN en la capital del estado en octubre del año pasado, y durante su periodo fue muy crítico de las administraciones municipales de Sergio Torres y Jesús Valdés, pero fue de los militantes que no fue beneficiado con el reparto de las candidaturas, por eso con el apoyo de sus aliados Mario Ímaz, de Movimiento Ciudadano, y Héctor Melesio Cuen, del PAS, lo incluyeron como candidato pluri, y si los planes le funcionan, los del movimiento naranja meterán dos legisladores en el Congreso del Estado y volverán a recuperar las prerrogativas estatales. En la primera posición de la lista de MC fue registrada la pasista María del Rosario Sánchez Zataráin; en la segunda, el panista Ignacio Niebla. En la segunda del PAS, Mario Ímaz. Y en la lista nacional de candidatos plurinominales al Senado, Miguel Ángel Mancera, del PRD; pero como son aliados, no hubo consecuencias, únicamente con el caso de Niebla.



Sanciones. Han sido muchas las advertencias que han recibido los partidos políticos y los ayuntamientos porque se niegan a abrirse a la transparencia y no han querido acatar las nuevas obligaciones en esta materia, por lo que la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (Ceaip) está integrando los expedientes sobre nueve denuncias que han sido por ciudadanos ante este órgano, para determinar las sanciones que aplicarán a los responsables de estos entes públicos. Con las reformas en materia de transparencia, la Ceaip tiene más facultades y puede aplicar sanciones para quienes nieguen información pública.



Voto verde. La devaluada Confederación Nacional Campesina (CNC), organismo que pertenece al PRI, pretende aparentar una fuerza que desde hace mucho no la tiene y que ha ido perdiendo con el paso de los años. Ahora, con su dirigente nacional y senador, Ismael Hernández Deras, quien ayer estuvo en Culiacán para tomarle protesta a Juan Rocha como delegado nacional de la CNC en Sinaloa, aseguró que el voto hará ganar a José Antonio Meade Kuribreña, porque cree que tienen la fuerza suficiente para movilizar a los campesinos a favor del candidato de la coalición Todos por México (PRI, Partido Verde y Panal), aunque hay muchos que han manifestado su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, incluso hay quienes son candidatos de la alianza Juntos Haremos Historia. Así que ni el voto duro del PRI sigue siendo tan duro; ni el voto verde tan verde.