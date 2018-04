Blindaje. El secretario de Desarrollo Social del gobierno federal, Eviel Pérez Magaña, volvió a visitar Culiacán en menos de tres meses, pero ayer lo hizo sin tantos reflectores ni eventos masivos porque lo prohíbe la veda electoral. Pero eso no lo detiene para continuar con sus actividades, y ayer visitó el comedor comunitario de la colonia 5 de Febrero, y posteriormente encabezó una reunión de trabajo en la delegación estatal de la dependencia. El funcionario afirmó que está muy claro cuáles son los programas que están dentro de la veda y cuáles no se pueden detener por las campañas, pero le recordó a los beneficiarios de Sedesol votar por el candidato, el partido o la coalición que prefieran, sin poner en riesgo los apoyos que reciben del gobierno. Y si algún funcionario intenta condicionar la entrega de los programas a cambio del voto, lo pueden denunciar a la Fiscalía Especializada para Atender Delitos Electorales (Fepade), pero es muy importante que presente pruebas, como videos y audios, y simplemente no se dejen amenazar ni engañar.



Obligados. Los diputados locales finalmente se decidieron a dar el paso hacia la apertura a la ciudadanía y aprobaron la reforma a la ley orgánica del Congreso del Estado para establecer que todas las reuniones de comisiones sean públicas, que cualquier persona interesada pueda asistir y que además sean trasmitidas por internet. Todavía hubo intentos para dejar una herramienta para hacerlas privadas, en caso de que los legisladores así lo determinen, pero la presión ya no les permitió lograrlo y tuvieron que ceder por completo a la apertura. Esto representa un logro para la población, en especial para el grupo de ciudadanos que presentó la iniciativa y llevó el caso al Tribunal Electoral de Sinaloa, que mandató al Legislativo estatal a aprobar el dictamen. Ahora solo falta que el gobernador lo publique en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor.



Comisionados. Por varios años, la Auditoría Superior del Estado ha observado a los ayuntamientos que le pagan el sueldo a los trabajadores que están comisionados a labores sindicales, muchos de ellos con percepciones muy altas, todo esto por convenios o contratos firmados con los municipios. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), David Alarid, aprovecha su cargo de legislador para proponer una iniciativa para reformar la Ley de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento y establecer que los gobiernos municipales cubran estos sueldos a comisionados, para que la ASE deje de observar esto.



Sin denuncia. Y hablando de trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Culiacán, estos lograron por medio de presión y con el respaldo del líder del Stasac, David Alarid, la destitución de la titular del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar (Compavi), Iliana Zenith García, a quien acusaron de mal trato y agresiones verbales, pero nunca pudieron comprobarlo ni presentaron alguna denuncia formal ante el gobierno municipal, y para calmar la presión decidieron mover de área a la funcionaria, que ahora forma parte de la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Paulino Rojo, quien reconoció la experiencia y los conocimientos que tiene García, por lo cual la mantuvieron dentro del gobierno municipal, pero sin personal a su cargo, para que no se repita la historia.



Inequidad. El proceso electoral ha sido motivo de discusión en las sesiones del Congreso del Estado, y ayer no fue la excepción. Primero, porque el diputado panista Jesús Fausto López Manzanares acusó que en el municipio de Ahome los concesionarios son inequitativos con los candidatos, ya que solo permiten poner publicidad en sus camiones y taxis a priistas. Este tipo de prácticas se presenten desde siempre, porque las organizaciones que controlan la mayoría de las unidades pertenecen al PRI.