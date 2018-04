Estrategias. Por momentos se observa que muchos de los candidatos a senadores y diputados federales han bajado el ritmo de sus actividades de campaña, incluso hay quienes no se ven por ningún lado, ni siquiera en redes sociales. Según nos han comentado diferentes coordinadores de campaña, se trata de una estrategia para llegar fuertes hasta el día de la jornada electoral, porque 90 días son muchos para el territorio que tienen que recorrer, y como si se tratara de un maratón, los candidatos se están reservando, pero siguen avanzando para que la condición les dé para cerrar fuerte la contienda. Otra de las versiones que nos platicaron es que algunos de los abanderados están esperando que comiencen a fluir los recursos del financiamiento privado y de sus partidos, porque no le quieren invertir de sus recursos propios o simplemente no los tienen. Hasta ahora se perciben campañas muy flojas, sin imaginación y sin propuestas, y la ciudadanía no les presta mucha atención, por el mismo desinterés y hartazgo que tienen hacia la política y los políticos. Se espera que con el inicio de las campañas para presidentes municipales y diputados locales el escenario comenzará a moverse.



Gasto innecesario. El intento por digitalizar el trabajo legislativo y bajar el uso y gasto de hojas fracasó en el Congreso del Estado, por lo que donarán las iPad que se compraron para que los diputados en la pasada legislatura las utilizaran para leer los dictámenes, iniciativas y documentos de trabajo. Ahora buscan darle una salida a estos artículos electrónicos, que no fueron usados para el fin que se había planteado. Una idea es entregarlas en apoyo a la educación, pero será decisión de cada grupo parlamentario determinar a quién será el beneficiario de estos equipos.



Pierde el piso. No cabe duda de que el poder que genera un cargo público, y más si se trata de uno con fuero, cambia a las personas y genera rupturas con las personas que los rodean. Este es el caso de la diputada local de Morena, Yomahara Valenzuela Aceves, suplente de Merary Villegas, quien marcó su raya desde que ocupó la curul, y primero le pidió a su compañero de bancada, Jesús Baltazar Rendón Sánchez, que sus posicionamientos en tribuna los hiciera a título personal y no a nombre de la bancada, porque ella no está de acuerdo en criticar a nadie, y menos a los gobiernos. Cabe aclarar que Valenzuela Aceves solo ha subido una vez a tribuna en el mes que tiene en el cargo. El segundo aspecto que cometió fue haber despedido por medio de un comunicado a los asesores de Merary Villegas, en una exhibición innecesaria porque nunca habló con ellos, aunque desde hace un mes ya trabajaban solamente para el legislador Rendón Sánchez. Y luego, el secretario general del Congreso, Simón Betancourt, nos informó que Yomahara Valenzuela confirmó su asistencia a Copecol, invitaciones que siempre han rechazado los morenistas por tratarse de un “turismo legislativo”, siguiendo la línea trazada por Andrés Manuel López Obrador y desde la dirigencia nacional de Morena; por lo que no se explica la forma de hablar de la diputada, quien también ha cometido otras irregularidades, que en los próximos días saldrán a la opinión pública, y que podrían afectar a su partido y candidatos.



Visitantes. Rafael Moreno Valle, exaspirante presidencial y candidato a senador por la vía de representación proporcional por Acción Nacional; y Jesús Zambrano, exdirigente nacional del PRD, estarán hoy en Culiacán para reunirse con militantes de los tres partidos que conforman la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) y con pasistas, que integran la alianza local. Vienen para analizar las estructuras de los candidatos, para hacer un balance de cómo pinta el escenario luego de un mes de campaña. En el caso de Moreno Valle, representa un espaldarazo a Adolfo Rojo Montoya, quien es su principal operador en el estado.