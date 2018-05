Defensa. Al interior del partido Morena hay mucha molestia por las actitudes y las acciones que ha tenido la legisladora local Yomahara Valenzuela Aceves, primeramente por no querer asumir un discurso crítico en pleno proceso electoral; pero lo que más ha disgustado es la forma en que ventiló por medio de un comunicado de prensa un asunto interno con el equipo de asesores que tenía Merary Villegas, candidata a diputada federal por el Distrito 7. Natalia Ramírez, Daniel Ramírez y Cirilo Celis hicieron uso de su derecho, y por medio de un escrito aclararon que nunca fueron destituidos por Valenzuela Aceves porque en ningún momento han mantenido una relación laboral ni celebraron contrato alguno de prestación de servicios profesionales de ningún tipo, por lo cual no puede existir destitución sin contratación previa. Cuatro meses le resta a la actual legislatura estatal, y hasta el momento la diputada morenista no ha mostrado que sigue la misma ideología de su dirigencia nacional.



Protestas. Personal sindicalizado del Hospital Civil de Culiacán volvió a manifestarse, ahora en contra del Gobierno del Estado, porque aseguran que le adeuda diez millones de pesos al Sindicato de Profesionistas; y 27 millones al Sindicato de Trabajadores de Hospital Civil-CTM. Esta protesta se llevó a cabo previo al desfile por el Día de Trabajo, ya que habían hecho un acuerdo con el gobierno estatal, pero a decir de ellos incumplieron con ese compromiso. Se espera que hoy haya más manifestaciones en contra de las autoridades, que serán testigos del tradicional desfile. La jornada inicia a las 09:00 horas, en el edificio de la Federación de Trabajadores de Sinaloa (FTS), organismo afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de donde partirá el desfile que recorrerá la avenida Álvaro Obregón.



Primer aniversario. Las asambleas del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del Estado (Stase) se han convertido en el terror del dirigente sindical en curso. Hay que recordar que, durante el periodo de seis años de Armando Heráldez Machado, hasta golpes hubo en una de ellas; y el año pasado no rindió en persona su informe ni estuvo presente en la toma de protesta del nuevo Comité Directivo que encabeza Gabriel Ballardo Valdez, quien prometió un cambio y convenció a la mayoría de los sindicalizados para que lo volvieran a elegir, pero al paso de un año tiene a muchos trabajadores muy molestos, como el personal de la Fiscalía General del Estado; el de la Universidad Autónoma de Occidente, estos últimos ya no pertenecen al Stase, sino a una organización que él manda, y a otros trabajadores a quienes han amenazado con dar de baja si no cubren los adeudos que tienen con la Junta Administradora de Fondos Especiales (JAFE). Ante todas estas molestias, se espera que la asamblea sindical del miércoles 2 de mayo sea un volcán que pueda hacer erupción, por lo que ha trascendido que Gabriel Ballardo no acudirá. Y eso que apenas lleva un año. Imagine cómo terminará dentro de los dos que le restan a su periodo sindical.



Presión. Se prenden los focos rojos en Mocorito, esto debido a que los regidores no han hecho bien su trabajo, pues todavía no actualizan como se debe el reglamento interno del municipio y debido a eso corren el riesgo de perder el título de Pueblo Mágico. La alcaldesa Edith Berenice Rodríguez tiene el melindre puesto en la cabeza, y giró órdenes para que los tres ediles que se reincorporaron a su puesto trabajen a marchas forzadas y puedan cumplir con el compromiso en tiempo y forma, de lo contrario se les vendrá el mundo encima y no se la van a acabar con las críticas.