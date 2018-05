Protestas. Con el calor de la contienda electoral, muchos de los contingentes que desfilaron ayer con motivo del Día del Trabajo le dieron tinte político a sus demandas, principalmente quienes lanzaron consignas contra el PRIAN y criticaron los actos de corrupción y la impunidad que existe. Por varios momentos se perdió la esencia del movimiento que tradicionalmente se realiza el 1 de mayo. En el caso de los grandes contingentes, como el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac), sirvió para mostrar músculo político de su dirigente, David Alarid; el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTS)y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organismos afiliados al Partido Revolucionario Institucional.



Callan críticas. En el desfile del Día del Trabajo de este año hubo un invitado que nunca había asistido, y que le funcionó muy bien a las autoridades estatales y municipales, para no escuchar los reclamos y las consignas que les hicieron muchos de los trabajadores que marcharon frente al Palacio Municipal. Se trató de una tambora, que durante el desfile entonó música de banda, sobre todo cuando los grupos de choque le gritaban a quienes estaban en el balcón del Ayuntamiento presenciando el recorrido de los contingentes. Los gritos y los cánticos de protesta fueron acallados y se perdían con la música de la banda sinaloense, por lo que la estrategia le funcionó y amenizó el desfile.



Revés al Diablo. Los panistas que impugnaron la postulación de candidatos por el principio de representación proporcional ganaron un round y perdieron otro; pero como de lo perdido, lo ganado, el Partido Acción Nacional debe reponer el proceso de selección de sus listas de candidatos a regidores por la vía plurinominal, en donde encabeza Alejandro Higuera Osuna en Mazatlán, quien además es candidato a presidente municipal, por lo que había asegurado un lugar en el cabildo, ya sea como alcalde o como regidor. Pero ya no podrá ser, ya que la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN falló a favor de los quejosos. Lo mismo ocurrió en Culiacán, Eusebio Telles, quien es conocido entre los panistas como el chofer de Carlos Castaños Valenzuela, coordinador de la campaña de Ricardo Anaya de la primera circunscripción. En el caso de la lista estatal de aspirantes a diputados pluris, esta fue validada, por lo que el caso llegará de nuevo al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, y si ratifica esta decisión de Acción Nacional, acudirán a la siguiente instancia, que es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así de encarnizada es la pelea por las pluris en el PAN; mientras que muchos de los candidatos carecen de rentabilidad política electoral, y no tienen posibilidad de triunfo en esta elección.



Les cobran. El gobierno federal le pasó la tijera a las participaciones federales del Ayuntamiento de Culiacán, y sin decir “agua va”, les quitó 25 millones de pesos para cubrir un adeudo que el gobierno municipal tiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo con el tesorero de la comuna, José de Jesús Garza Ochoa, desconocen de qué adeudo se trata, y esperan una respuesta de la federación y del Seguro Social para buscar la manera de que les regresen ese recurso, que contaban con él y que les generó un desajuste financiero para cubrir gastos que ya tenían programados hacer. El Ayuntamiento tiene un adeudo histórico con el IMSS, y los anteriores alcaldes han hecho convenios de pago, pero no se ha liquidado la deuda.



Subsidio. Como todos los años, a partir de este mes inicia el subsidio a las tarifas de energía eléctrica, y está garantizado hasta el 31 de octubre, para lo cual se destinarán 300 millones de pesos. Esto significa nivelar las tarifas que tiene Sinaloa con la 1F, que es la más baja, aunque la demanda es que esta tarifa se mantenga permanentemente, sin la necesidad del subsidio, porque en los meses de abril y noviembre aún se siente mucho calor, y es necesario utilizar los aires acondicionados, que son los que disparan los consumos y generan recibos altísimos.