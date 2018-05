Ruptura innecesaria. Al interior del Partido Revolucionario Institucional y en el tercer piso del Palacio de Gobierno no cayó nada bien la decisión que tomó el dirigente del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, de haber expulsado a su predecesor Armando Heráldez Machado durante la asamblea general de ayer. Fueron muchos los priistas que hablaron con él, incluso se mencionó el tema delante del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero Ballardo Valdez no entendió razones porque no había necesidad de hacer esto en pleno proceso electoral, en donde el PRI busca mandar mensajes de unidad, pero este conflicto sindical entre dos priistas le genera más negativos de los que viene arrastrando el partido. Hay muchas voces al interior del PRI y en el gobierno estatal que desaprueban la decisión de Gabriel Ballardo; además de que algunos no quieren un líder sindical que ande en campaña en lugar de ayudar a los trabajadores.



Comparecen. Más que un debate entre candidatos al Senado, el encuentro privado que sostuvieron con integrantes de la Intercamaral estatal fue más bien una comparecencia, donde los empresarios y los comerciantes les hicieron saber una serie de situaciones que enfrentan y que necesitan resolver desde el Cámara de Senadores, y los hicieron que asumieran el compromiso para con ellos. Al encuentro acudieron los ocho candidatos, integrados en cuatro fórmulas, que sostuvieron un intercambio de ideas de forma civilizada, sin ataques ni descalificaciones, en parte porque estaban solos ante un grupo reducido de personas, sin medios de comunicación ni seguidores. Tal vez se están reservando para el primer debate que organizará el Instituto Nacional Electoral, que será el próximo martes en Culiacán, aunque se han manifestado por desarrollar un encuentro pacífico, con propuestas y sin descalificaciones. En total serán tres debates: uno será en Mazatlán y el otro en Los Mochis, todavía con fecha por definir.



Vigilancia. La Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción puso en marcha el proceso para seleccionar a los cinco ciudadanos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana, que será el órgano encargado de vigilar y generar políticas públicas para garantizar que se cumpla con la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad. Para empezar con el pie derecho, todos los aspirantes a ocupar estas posiciones deberán presentar su declaración tres de tres para poner el ejemplo a todos los servidores públicos y demostrar que no tienen conflicto de intereses.



Apertura incompleta. Mucho se celebró que el Congreso del Estado haya aprobado que todas las sesiones de comisiones sean públicas, pero lo que no dejaron establecido en el dictamen que fue votado para reformar la ley orgánica del Poder Legislativo es que se anunciara la hora y el lugar donde se desarrollará dicha reunión; tampoco se obligó a que se transmitiera en vivo por Internet, ya sea por el portal web del Congreso o por sus cuentas de redes sociales. Los ciudadanos que presentaron la iniciativa y que posteriormente promovieron los recursos de impugnación en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa lamentaron que la reforma se haya hecho a medias, por lo que seguirán impulsando que el Legislativo estatal se abra cada vez más a los ciudadanos.



Mal olor. Una vez que se dio con el origen de los malos olores en Culiacán, se visitó las zonas identificadas, donde vieron las condiciones en que viven las personas que habitan en los sectores junto a los drenes contaminados en Culiacancito y Costa Rica. Estas personas ya no aguantan el olor fétido que expiden las zonas contaminadas, por lo que esperan que las autoridades hagan algo para remediar este problema, y que lo hagan pronto para evitar enfermedades graves.