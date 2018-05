Guerra sucia. Las redes sociales se han convertido en la herramienta más utilizada en este proceso electoral para hacer guerra sucia, porque los mensajes y videos se distribuyen masivamente y llegan hasta las computadoras y teléfonos inteligentes de los ciudadanos. Las autoridades electorales han sido rebasadas desde hace varios años y no pueden controlar esto, y únicamente regulan lo que se difunde por televisión y radio, aunque no se entiende por qué autorizan la publicación de spots que critican, difaman y denostan a candidatos. Este tipo de campañas de desprestigio cansan y provocan que los electores se desencanten de los partidos y de la política en general, y de ahí que se corra el riesgo de que el abstencionismo alcance su nivel más alto en una elección presidencial. Esa será una tarea para los nuevos senadores y diputados federales para buscar la manera de regular el contenido en internet y detener la guerra sucia por redes sociales.



Otro revés. En lo que va del proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le ha dado varios reveses al Instituto Nacional Electoral, al fallar en contra de las decisiones que ha tomado, y le ha ordenado dar marcha atrás. Ya ocurrió con la negativa de registro del candidato independiente por la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, todo porque no hicieron el procedimiento administrativo correctamente. El caso más reciente fue por haber avalado que el spot hecho por Mexicanos Primeros ¿Y si los niños fueran candidatos?, que fue sacado del aire porque el TEPJF determinó que se violó la Constitución Mexicana, que prohíbe a personas físicas o morales contratar propaganda en radio y televisión con el propósito de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. ¿Por qué el INE no se pone más exigente? Algo están haciendo mal en el órgano electoral, como si los consejeros y sus asesores no tuvieran el pleno conocimiento de la legislación en la materia electoral y las interpretaciones que hacen no han sido acertadas; prueba de ello, los reveses que le ha dado el Tribunal.



Premio de consolación. Tras aspirar a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, y posteriormente a la diputación local por el Distrito 10, que comprenden los municipios de Angostura y Salvador Alvarado, el presidente del Comité Municipal Campesino número 20, titular del Módulo de Riego 74-2 y regidor con licencia, Samuel López Angulo, será a partir de hoy el delegado con funciones de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, en lugar de Ana Cecilia Moreno Romero, candidata a diputada local por el Distrito 6 por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, quien iniciará campaña el 14 de mayo en busca de la reelección. López Angulo buscó por todos los medios la postulación para competir por una curul en el Congreso del Estado, pero la decisión fue del Partido Verde Ecologista de México, quien eligió a Alfonso Inzunza como su candidato, de la coalición con PRI y Panal; y el alcalde con licencia Carlo Mario Alvarado competirá para reelegirse. El reto del líder agrícola será grande, lo primero será destrabar los adeudos con los productores de frijol y definir el mejor precio para el maíz blanco; y continuar con las gestiones para que el gobierno federal cubra los adeudos que tiene pendientes.



¿De fiesta? Los pocos militantes que quedan en el Partido de la Revolución Democrática en Culiacán celebraron ayer el 29 aniversario de su fundación, en medio de un proceso electoral donde peligra su registro estatal, que a penas mantuvo hace dos años y le alcanzó para tener un diputado en el Congreso del Estado. Ahora su esperanza está en que la coalición que conformaron con PAN, PAS y Movimiento Ciudadano le sume los votos suficientes para continuar recibiendo recursos, pero esa estrategia puede costarle caro, ya que todos los institutos políticos también buscan lo mismo. El panorama luce muy oscuro para el partido del sol azteca, que ha sufrido por las desbandadas que ha habido, aunque los líderes perredistas lo nieguen, pero el resultado de la elección no miente.