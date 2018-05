Primer debate. Los candidatos a senadores participarán hoy en el primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, aunque no será la primera ocasión que estén todos juntos en un mismo foro. Los abanderados se han declarado listos para externar sus propuestas en los temas de combate a la corrupción y desarrollo económico; y el formato acordado permitirá que haya un real debate y no sea un encuentro aburrido. También se han manifestado por no agredirse durante sus intervenciones, por lo que será un evento civilizado y respetuoso. Se tienen previstos tres debates: uno más en Mazatlán y otro en Los Mochis.



Copecol. El próximo mes de septiembre, Mazatlán será sede de la edición número 13 de la Asamblea Nacional de Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), decisión que fue tomada este fin de semana en la última asamblea que se llevó a cabo en la Bahía de Banderas, en la zona conocida como Nuevo Vallarta, del vecino estado de Nayarit, a la que acudieron 31 de los 40 legisladores, sin que al Congreso del Estado le costara un solo peso. En las próximas semanas se definirá la fecha definitiva para la celebración de la asamblea de la Copecol, que sería en la segunda quincena del mes de septiembre, así como la temática que desempeñarán en el encuentro. El Legislativo del estado será el encargado de costear todos los gastos de organización, hospedaje y alimentación de los invitados, y le tocará a esta legislatura.



Aumento salarial. En medio del conflicto que hay al interior del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) por los pasivos heredados por el exdirigente Armando Heráldez y los meses caóticos que ha enfrentado el actual dirigente, Gabriel Ballardo, por la falta de recursos y las deudas que debe pagar, se lleva a cabo la negociación para el aumento salarial de este año, que, de acuerdo con un primer acuerdo, se ha alcanzado un nueve por ciento total, del cual el seis por ciento iría directo al salario y tres por ciento en prestaciones. El proceso de revisión del pliego petitorio aún no concluye, por lo que podría ser mejor el resultado, pero aún hace falta el visto bueno y la firma del acuerdo entre Ballardo y el gobernador Quirino Ordaz Coppel, lo cual sería en este mismo mes.



Campañas. Dentro de seis días darán inicio las campañas locales, lo que dará mayor ambiente a este proceso electoral, con los candidato a alcalde y diputados locales, porque hasta ahora todo ha sido muy flojo, con campañas que no lleguen a la población, como si los candidatos se estuvieran aguardando para el cierre del periodo de proselitismo.



Con el morralito. Al que parece que no hay nadie que lo detenga es al candidato a la diputación por el distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela, quién pese a no iniciar de manera formal su campaña, recorre las calles de la ciudad, los espacios públicos y hospitales, como dice él “endulzando a la gente” al regalarle una paleta o un dulce. Por lo que asegura que no está violentando ninguna ley electoral porque esta acción siempre la ha hecho, la situación es que se le ha visto en la ciudad de Guamúchil reforzando su imagen más constante.