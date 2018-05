Estructura. Desde muy temprano, líderes del Partido Revolucionario Institucional y candidatos entraron uno a uno en la sede estatal del instituto político, donde estuvieron ayer Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la campaña de José Antonio Meade de la primera circunscripción; Rubén Moreira, secretario de Organización; y Felipe Enríquez, secretario de Acción Electoral, ambos del CEN del PRI, para sostener reuniones privadas de evaluación y estrategia electoral. La primera de las reuniones privadas fue en la sala de juntas de la Liga de Comunidades Agrarias, donde los asistentes tuvieron que dejar sus teléfonos celulares en la entrada para cuidar que no se filtrara nada de lo que ahí se comentó, porque hubo regaños fuertes y además se habló de la estrategia para los días que restan de campaña, sobre todo para el Día D: el próximo 1 de julio. La segunda reunión fue en el auditorio del PRI con la estructura base del priismo; es decir, con los priistas de a pie, como son los líderes de colonia, que son el primer contacto del electorado con el partido, y que tendrán la obligación de invitarlos a votar y prepararles el camino a los candidatos para cuando vayan a visitar sus sectores. Esta movilización de la estructura es parte de las nuevas estrategias de campaña para los 54 días de proselitismo que restan; y 57 para el día de la jornada electoral.



Sin cambios. El movimiento en la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional fue estratégica para darle un giro en la campaña presidencial, porque así lo requería el PRI y el candidato de la coalición Todos por México (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza), José Antonio Meade Kuribreña; pero en el caso de Sinaloa no habrá cambios en la estructura del partido porque la situación va bien para el abanderado presidencial, nos confirmó ayer Manlio Fabio Beltrones, quien adelantó que ya tienen todo listo para hacer un relanzamiento de la campaña de Meade Kuribreña, que en el estado está a cargo de Jesús Aguilar Padilla como coordinador estatal. Sobre las encuestas, el sonorense no quiso entrar en detalles, ya que para ellos la única encuesta que les importa es la del domingo 1 de julio, donde dice que está seguro del triunfo de José Antonio Meade, quien estará de nuevo en Culiacán el día de mañana, donde celebrará el Día de la Madre en una reunión con mujeres en el parque Las Riberas.



Ofendidos. Quienes están que no los calienta ni el sol son los dirigentes del Partido Nueva Alianza en Sinaloa, y se dicen que son víctimas de violencia política porque en el techo del edificio que rentan como sede del instituto político les colocaron un anuncio espectacular del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador, lo que fue calificado por Jaime Valdez Juárez, líder estatal de Nueva Alianza, como una broma de alto riesgo y una falta de respeto para ellos, y con todo y los reclamos que le hicieron al propietario del inmueble y el espectacular, negocio es negocio, y eso les pasa por no tener una estrategia de campaña eficiente y haberlo contratado para apoyar a sus candidatos. Como lo hemos escrito en otras ocasiones, el panorama para este partido luce muy complicado, y corren el riesgo de perder el registro estatal y hasta el nacional. Al final, ayer mismo fue retirado ese anuncio de López Obrador.



‘Warning’. A quien no le agradó que se le cuestionara sobre el warning que emitió Estados Unidos a Sinaloa, donde recomienda a sus connacionales solo visitar la Zona Dorada y el Centro Histórico de Mazatlán, fue al secretario de Gobierno, Gonzalo Gómez. Esto luego de que saliera a la defensa del destino turístico, asegurando que la imagen del estado se ha mejorado con eventos como el Tianguis Turístico, que estuvo en la mirada de miles de visitantes provenientes de 63 países. Destacando que esta medida no vendrá a perjudicar la imagen del estado, con una tendencia al alza de visitantes extranjeros y nacionales, ya que las expectativas de crecimiento se han elevado a raíz del evento internacional.



Seguridad. Los niños diputados por un día levantaron la voz, y fuerte, y aprovecharon la máxima tribuna del estado para exigir un alto a la inseguridad y a la violencia, y tener un lugar tranquilo donde vivir. El encargado de escuchar las peticiones a nombre del Gobierno del Estado fue Gonzalo Gómez Flores, quien aparece poco, pero ayer le tocó dar la cara.