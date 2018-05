Ecos del debate. El día después del primer debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, los candidatos al Senado de la República y sus seguidores continuaron replicando por redes sociales los señalamientos que se hicieron unos contra otros durante las más de dos horas que duró el encuentro. Estos días posteriores al debate son clave para intentar sacar provecho de lo dicho y para buscar captar más adeptos en esta contienda que se espera que sea muy cerrada. Todavía faltan dos encuentros de este tipo organizados por la autoridad electoral. En los diversos análisis que se han hecho sobre este debate, no se habla de un ganador o de un perdedor, sino que cada uno de los participantes debe aprovechar los señalamientos hechos para su beneficio, y eso es lo que están haciendo; pero deberán de aprender de sus errores para mejorar su participación en el próximo debate, en especial quienes no supieron cómo defenderse y dejaron cuestionamientos sin responder, que seguramente serán recordados en el siguiente encuentro de candidatos.



Visita de Anaya. Todo parece indicar que Sinaloa ya aparece en el radar del candidato a la Presidencia de la República, por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, y sus voceros han anunciado que a finales de este mes, visitará por primera vez en su campaña, pero desconocen el día, y los municipios en los que estará, pero al menos ya hay señales de interés en el estado, donde la mayoría de los panistas eran parte de los equipos de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle. Ayer estuvieron en Culiacán Jesús Ortega Martínez, Rubén Aguilar y Alejandro Chanona, coordinadores de campaña de Anaya, quienes se mostraron confiados de que su candidato saldrá vencedor el próximo 1 de julio, ya que mantiene un crecimiento constante, mientras que observan a un Andrés Manuel López que sigue estancado. La visita de estos personajes fue fundamentalmente para sostener reuniones con las estructuras de los partidos con quienes van en coalición, y reforzar la campaña del candidato presidencial en Sinaloa, y aunque no ha venido en este periodo de campaña, existe la confianza de que en el estado se entregarán buenas cuentas con los resultados de la elección.



No se ponen de acuerdo. Mientras que el secretario de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera, afirma que hoy no habrá suspensión oficial de clases, con todo y que es Día de la Madre, porque en el calendario aprobado por la SEP así está considerado, en las escuelas traen otro chip, y muchas han informado a los padres de familia que por disposición oficial de la Secretaría de Educación este jueves se suspenderán actividades. Entonces ¿quién dice la verdad? Pero el funcionario justifica esta acción y aclara que en muchos planteles aprovechan para hacer los festivales o las fiestas para las mamás, pero hay varios que ya los hicieron ayer o antier, y aun así hoy suspendieron clases. Todos los años ocurre esto, por lo que no se entiende por qué no lo consideran como un día inhábil de clases, y así terminan con estos enredos entre los padres y las escuelas.



Falla garrafal. La Fiscalía Anticorrupción acaba de perder su primer caso en los tribunales y demostró que cojea del mismo pie que la Fiscalía General del Estado, no pudo reunir las pruebas suficientes para hacer una acusación sólida contra el exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela ante el juez de control, por lo que tuvo que perdonar al exfuncionario estatal. Independientemente de que ha salido librado del proceso penal en su contra, en la Auditoría Superior del Estado continúa abierta la carpeta por la que se denunció a Lizárraga Favela por el presunto desvío de recursos por ocho millones de pesos. Este es el primer revés en el tema del combate a la corrupción que se le cae a la Fiscalía, y no descarte que otros ex servidores públicos pasen por esta misma situación.



¿Y la comparecencia? En el Congreso del Estado se revivió el tema de las comparecencias del secretario de Salud, Alfredo Román, y del de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, para que expliquen los detalles del proyecto de construcción del nuevo hospital general de Culiacán. En el grupo parlamentario del PAN tienen muchas dudas sobre esta obra, por lo que quieren interrogar a los funcionarios estatales para que las despejen antes de iniciar los trabajos.