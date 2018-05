Panorama. Mientras José Antonio Meade brindaba atención a algunos medios de comunicación en un salón de un restaurante del sector Tres Ríos, coordinadores de campaña del candidato presidencial, dirigentes del PRI y candidatos aprovecharon ese tiempo para dialogar sobre lo hecho y lo que falta por hacer en este proceso electoral. Sobre todo afinan los detalles para el inicio de las campañas locales, ya que estiman que el empuje de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales vaya a lograr un levantamiento fuerte en el abanderado presidencial, sobre todo en los principales municipios, como Ahome, con Álvaro Ruelas; Salvador Alvarado, con Carlo Mario Alvarado; Culiacán, con Jesús Valdés; y Mazatlán, con Fernando Pucheta.



Buenas cuentas. En cuanto a los distritos federales, de acuerdo con los priistas, el panorama pinta muy bien en los distritos 1 de Mazatlán, con Irma Tirado; en el 3, que comprende Navolato, Mocorito, Badiraguato, Sinaloa, Angostura y Salvador Alvarado, con Mayra Gisela Peñuelas; el 5 y 7 de Culiacán, con Aarón Rivas y Juan Ernesto Millán, respectivamente. Finalmente, todo es percepción, y todavía faltan 46 días de campaña, y 49 para el día de la jornada electoral.



¡Vaya calor! Los miles de asistentes al evento de José Antonio Meade en el parque Las Riberas en serio sufrieron calor, y más que ayer fue de los días más calurosos en lo que va del año, aunque pareció no importarle a las mujeres porque se quedaron todo el evento y algunas hasta bailaron y se lanzaron al candidato presidencial para tomarse una fotografía con él. Pero para futuros eventos en lugares abiertos y de todos los candidatos deben considerar la hora antes de programar un evento, o bien garantizar una buena refrigeración y mucha hidratación para evitar que se pueda presentar algún desmayo. Vale más prevenir.



Mejor tarifa. Por muchos años, los sinaloenses han exigido a la Comisión Federal de Electricidad que modifique las tarifas para Sinaloa porque el calor que se presenta durante gran parte del año obliga a hacer uso de aires acondicionados, lo que incrementa el consumo y encarece los recibos, que para muchos se vuelven impagables. Para buscar cambiar esto, la diputada federal Martha Tamayo Morales ha presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que a Sinaloa se le aplique la tarifa 1F durante todo el año, no solo cinco meses, como sucede con el subsidio que se otorga por el gobierno federal para bajar los costos. Además, pidió en el mismo documento que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tome como base las temperaturas que se registran en los cascos urbanos, no las salidas del agua de las presas, porque esta varía demasiado. Esto es parte de los compromisos que ha hecho el gobernador Quirino Ordaz de lograr mejores tarifas eléctricas para la entidad.



No cumplen. En las escuelas cumplieron con lo anunciado por los directores y los maestros: ayer suspendieron clases por el festejo del Día de la Madre, a pesar de no estar considerado como un día inhábil oficial en el calendario de la Secretaría de Educación Pública, y que el titular de Sepyc, José Enrique Villa Rivera, fue muy enfático al declarar que sí habría actividades en los planteles, aunque en muchos de ellos se llevan a cabo festivales o fiestas para las madres. Ahora hay que estar pendientes de que no se haga un puente escolar, porque hay algunos casos que ya planearon no acudir hoy a clases, y como el Día del Maestro será el próximo martes, y ese día sí hay suspensión oficial, hay quienes planean tampoco ir a las escuelas el lunes, sino hacerlo hasta el miércoles. Las autoridades educativas deben hacer algo para cuidar que se cumpla el calendario escolar y sancionar a quienes hayan suspendido clases de manera discriminada y sin autorización.