Cambios. Ocho horas después de haber iniciado el periodo de campañas, el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Paulino Rojo Mendoza, presentó su renuncia al cargo para sumarse a la campaña del candidato a alcalde por el PRI, PVEM y Panal, Jesús Valdés Palazuelos. Rojo Mendoza es el coordinador de la campaña, como lo hizo en la elección del año 2016, donde resultó electo Valdés Palazuelos como presidente municipal. Esto obligó al cabildo a sesionar ayer mismo por la tarde, en donde fue electo y se le tomó la protesta de ley a Héctor Armenta Rodríguez, quien era el titular del Departamento de Planeación y Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de Vialidades del Ayuntamiento. Hasta ahora es el único funcionario que se ha separado de su cargo para incorporarse a las actividades de campaña de Jesús Valdés o de algún otro candidato.



Faltista. Quien no acudió ayer a la sesión extraordinaria de cabildo fue Alejo Valenzuela López, regidor por el Partido Sinaloense, porque ayer inició con su campaña en busca de la diputación local por el Distrito 14, postulado por la coalición Por Sinaloa al Frente (PAS, PAN, PRD y MC). Lo grave que don Alejo no quiso solicitar licencia para dedicarse de lleno a sus actividades proselitistas, y ayer ya faltó a sus obligaciones como edil, que por ciento son bastante bien pagadas, en lugar de dejarle el espacio a sus suplentes para que cumpla al cien por ciento con sus funciones. Si bien legalmente no está obligado a renunciar, por responsabilidad debería hacerlo, aunque eso signifique renunciar a un jugoso sueldo por el mes y medio que duran las campañas.



Navolato. En el municipio de Navolato, la contienda será entre cuatro candidatos, donde la única mujer es Rosa del Carmen Rodríguez, de la alianza PRI, PVEM y Panal, quien tiene buenos números en las mediciones que ha hecho su partido; pero tendrá una contienda muy dura ante los aspirantes de las coaliciones Por Sinaloa al Frente, Leonel Aguirre Meza, quien tiene amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos y ha encabezado muchas causas sociales; y Juntos Haremos Historia, Eleazar Gutiérrez Angulo, quien trae todo el handicap que produce Andrés Manuel López Obrador y algunos apoyos locales que lo vuelven muy competitivo, y puede sacar ventaja del hartazgo que la población tiene hacia el PRI. Además, por el Partido Independiente, Pedro Alonso García Hernández, el Peluyo, que es conocido en el municipio. Será una elección muy cerrada y de pronósticos reservados.



Primera pifia. Por cierto, la candidata Rossy Rodríguez inició su campaña a medianoche en Villa Juárez, en donde estuvo acompañada por el diputado federal Evelio Plata Inzunza, el alcalde Joaquín Lara Escárrega; el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Víctor Godoy; y los aspirantes a regidores y síndico procurador. Pero doña Rosy y sus coordinadores de campaña olvidaron un pequeño detalle: invitar al evento de arranque de campaña al candidato a diputado local por el Distrito 10 y presidente municipal con licencia, Rigoberto Valenzuela Medina, quien —según información que nos compartieron allegados a él— hizo el coraje de su vida al ser excluido. Con esos amigos para qué quiere enemigos. Por cierto, en ese evento nocturno tampoco estuvo la abanderada del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza por la diputación local del Distrito 10, Guadalupe Iribe Gascón.